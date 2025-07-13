Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемам

О чем идет речь в материале:
- Что означает "how are you"
- Как твои дела на английском
- Что сказать вместо "how are you"
Многих украинцев еще в школе учили начинать любой разговор на английском фразой "How are you?". Однако, как выяснили специалисты образовательного проекта study less в видео на YouTube, в реальной жизни эта фраза почти не используется носителями языка.
Главред выяснил, как правильно сказать "how are you".
Почему неправильно говорить "how are you"
"А разве how are you неправильно - грамматически правильно, но носители очень редко используют эту фразу", - отмечают эксперты по study less.
Они объясняют, что англоязычные люди в реальной жизни обычно пользуются более разговорными или неформальными вариантами.
Как можно заменить фразу "how are you"
Например:
- "How you doing?" - именно так часто обращается Джои из сериала Friends.
- "WhatsApp?" - типичное приветствие среди молодежи.
- "You good?" - коротко, просто и естественно.
Именно поэтому даже простой заказ в кафе может вызвать неудобство, если ваш английский звучит слишком формально или искусственно:
- Hey, how are you? Can I have a cappuccino?
- No.
Смотрите видеоуроки английского:
"Не переживайте, этот неприятный мужчина не захотел вас обслуживать из-за того, что вы сказали how are you", - шутят блогеры.
Вместо этого можно просто сказать: - I'd like a cappuccino, homie.
"И не стесняйтесь своего английского. Чтобы профессионально заговорить, надо в первую очередь говорить", - отмечают авторы study less.
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Об источнике: Study Less
Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.
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