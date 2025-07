Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемам

Несмотря на то, что фразу "How are you?" считают классическим приветствием, носители английского почти не используют ее в реальной жизни, объясняют эксперты.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-govorit-how-are-you-populyarnaya-oshibka-mozhet-privesti-k-problemam-10680947.html Ссылка скопирована

Что значит "how are you" - почему говорить "how are you" неправильно / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что означает "how are you"

Как твои дела на английском

Что сказать вместо "how are you"

Многих украинцев еще в школе учили начинать любой разговор на английском фразой "How are you?". Однако, как выяснили специалисты образовательного проекта study less в видео на YouTube, в реальной жизни эта фраза почти не используется носителями языка.

Главред выяснил, как правильно сказать "how are you".

видео дня

Почему неправильно говорить "how are you"

"А разве how are you неправильно - грамматически правильно, но носители очень редко используют эту фразу", - отмечают эксперты по study less.

Они объясняют, что англоязычные люди в реальной жизни обычно пользуются более разговорными или неформальными вариантами.

Как можно заменить фразу "how are you"

Например:

"How you doing?" - именно так часто обращается Джои из сериала Friends.

"WhatsApp?" - типичное приветствие среди молодежи.

"You good?" - коротко, просто и естественно.

Именно поэтому даже простой заказ в кафе может вызвать неудобство, если ваш английский звучит слишком формально или искусственно:

- Hey, how are you? Can I have a cappuccino?

- No.

Смотрите видеоуроки английского:

"Не переживайте, этот неприятный мужчина не захотел вас обслуживать из-за того, что вы сказали how are you", - шутят блогеры.

Вместо этого можно просто сказать: - I'd like a cappuccino, homie.

"И не стесняйтесь своего английского. Чтобы профессионально заговорить, надо в первую очередь говорить", - отмечают авторы study less.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Study Less Study Less - это онлайн-школа английского языка нового формата, которая сосредоточена на результате: довести каждого студента до нужного ему уровня. Школа базируется на трех ключевых компонентах для достижения успеха: теория, практика и использование языка в реальной жизни. В YouTube насчитывается 19,6 тыс. подписчиков, а в TikTok - 10.5 тыс. подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред