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Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько букв

Юрий Берендий
6 июля 2025, 18:23
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Как по суффиксам украинских фамилий можно определить регион происхождения своих предков, об этом рассказала филолог Алина Острожская.
Как по фамилии узнать историю своего рода - что означает фамилия
Как по фамилии узнать историю своего рода - что означает фамилия / Коллаж фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Как узнать происхождение по фамилии
  • Как узнать о своем происхождении
  • Как проверить происхождение фамилии

Фамилия может рассказать о вашем происхождении не меньше, чем архивы или родословные исследования, убеждена филолог и блогер Алина Острожская. По ее словам, особую роль в этом играют суффиксы, которые формировались в зависимости от региона проживания, традиций или даже социального статуса предков, об этом она рассказала в видео в Intagram.

Главред выяснил, как заканчиваются украинские фамилии.

видео дня

"Ів", "ін" и "ишин": чьи вы дети?

"Если вы являетесь носителем фамилии с суффиксами ив, ин и ишин, поздравляю - ваши предки возвеличены", - рассказывает Алина Острожская.

По ее словам, эти суффиксы являются притяжательной моделью и означают принадлежность: "ты мой". Так, например, сын Ивана получал фамилию Иванов, а сын Дмитрия - Дмитришин.

"Ук", "юк", "ак" и "иш": гуцульские и закарпатские корни

"О происхождении из Гуцульщины и Закарпатья будут свидетельствовать такие суффиксы как ук и юк", - объясняет Острожская.

По ее словам, такие фамилии формировались от имени или прозвища бабушки или дедушки. Например, Артемчук - это внук Артема, а Гуменюк - внук Гуменного.

Смотрите видео о том, как по фамилии узнать где жили предки:

В Закарпатье были распространены также модели с "ак", "юк" и "иш": "К примеру, Грицак - сын Грица, а Маринич - сын Марины", - приводит примеры филолог.

Как фамилии распространены на Волыни и в центре Украины

"А если ваши предки с Волыни - об этом расскажет суффикс чук", - отмечает эксперт.

Центральная Украина зато славится суффиксами "енко", происходящими от уменьшительного "н" - оно означает "маленький". Это связано с регистрацией молодых казаков, которые еще не имели собственного прозвища, поэтому в документах их указывали по имени или профессии отца.

"Поэтому если у юного казака отец был Петр - он становился Петренко. Коваль - Коваленко. Мельник - Мирошниченко", - объясняет Алина Острожская.

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Об источнике: Алина Острожская

Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке.

Ее блог активно развивается на различных платформах:

  • В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.
  • На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.
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фамилия Алина Острожская
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