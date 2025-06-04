Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них ваша

Вы узнаете:
- Людей с какой фамилией больше всего в Украине
- Является ли ваша фамилия распространенной
Фамилия - это важная связь с прошлым, с предками. Поэтому очень важно знать ее происхождение.
Главред решил разобраться, какие фамилии в Украине самые распространенные.
Какие украинские фамилии можно встретить чаще всего
Автор канала Характерник на YouTube назвал список из 10 самых распространенных фамилий и рассказал об истории их возникновения. Вот список:
10 место
На 10 месте фамилия Олейник. Она проходит от профессии или рода деятельности, то есть тот, кто изготавливал или продавал масло.
9 место
На 9 месте фамилия Коваль. Она проходит от профессии кузнеца, которая была очень уважаемой в Украине.
8 место
На 8 месте фамилия Ковальчук. Еще одно производное от профессии кузнеца, что свидетельствует о распространении этой профессии в Украине.
7 место
На 7 месте фамилия Кравченко. Происходит от профессии портного, специалиста по пошиву одежды. Достаточно важный в любой общине, тем более украинцы, которые всегда хорошо одевались.
6 место
На 6 месте фамилия Ткаченко. Она связана с профессией ткача. Это тот кто производит ткани на ткацком станке путем их переплетения. Это одно из древнейших ремесел.
5 место
На 5 месте фамилия Бойко. Она происходит от этнографической гриппы украинцев, которые населяют среднюю часть украинских Карпат. И граничит с такими регионами, как Лемковщина и Гуцульщина.
4 место
На 4 месте фамилия Бондаренко. Она происходит от профессии бондаря, мастера по изготовлению бочек.
3 место
На 3 месте фамилия Коваленко. Эта фамилия, как и похожие предыдущие, связана с кузнечным делом.
2 место
На 2 месте фамилия Шевченко. Все знают великого Кобзаря, но мало кто понимает, что его корни связаны с профессией сапожника, то есть - ремесло, занимающееся производством и ремонтом обуви.
1 место
На 1 месте фамилия Мельник. Происходит от профессии мельника, который молол зерно на муку. Как говорится, хлеб всему голова.
Распространенные фамилии в Украине - видео:
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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