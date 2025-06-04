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Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них ваша

Мария Николишин
4 июня 2025, 16:28
63
В Украине есть множество фамилий, но некоторые из них имеют больше всего носителей.
Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них ваша
Распространенные украинские фамилии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Людей с какой фамилией больше всего в Украине
  • Является ли ваша фамилия распространенной

Фамилия - это важная связь с прошлым, с предками. Поэтому очень важно знать ее происхождение.

Главред решил разобраться, какие фамилии в Украине самые распространенные.

Какие украинские фамилии можно встретить чаще всего

Автор канала Характерник на YouTube назвал список из 10 самых распространенных фамилий и рассказал об истории их возникновения. Вот список:

10 место

На 10 месте фамилия Олейник. Она проходит от профессии или рода деятельности, то есть тот, кто изготавливал или продавал масло.

9 место

На 9 месте фамилия Коваль. Она проходит от профессии кузнеца, которая была очень уважаемой в Украине.

8 место

На 8 месте фамилия Ковальчук. Еще одно производное от профессии кузнеца, что свидетельствует о распространении этой профессии в Украине.

7 место

На 7 месте фамилия Кравченко. Происходит от профессии портного, специалиста по пошиву одежды. Достаточно важный в любой общине, тем более украинцы, которые всегда хорошо одевались.

6 место

На 6 месте фамилия Ткаченко. Она связана с профессией ткача. Это тот кто производит ткани на ткацком станке путем их переплетения. Это одно из древнейших ремесел.

5 место

На 5 месте фамилия Бойко. Она происходит от этнографической гриппы украинцев, которые населяют среднюю часть украинских Карпат. И граничит с такими регионами, как Лемковщина и Гуцульщина.

4 место

На 4 месте фамилия Бондаренко. Она происходит от профессии бондаря, мастера по изготовлению бочек.

3 место

На 3 месте фамилия Коваленко. Эта фамилия, как и похожие предыдущие, связана с кузнечным делом.

2 место

На 2 месте фамилия Шевченко. Все знают великого Кобзаря, но мало кто понимает, что его корни связаны с профессией сапожника, то есть - ремесло, занимающееся производством и ремонтом обуви.

1 место

На 1 месте фамилия Мельник. Происходит от профессии мельника, который молол зерно на муку. Как говорится, хлеб всему голова.

Распространенные фамилии в Украине - видео:

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Что известно о канале Характерник на YouTube?

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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