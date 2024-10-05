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Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 букв

Юрий Берендий
5 октября 2024, 05:03
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Украинские фамилии имеют многогранную историю и уникальное происхождение. Главред выяснил, как выглядит самое длинное в Украине имя и фамилия.
Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 букв
Какая самая длинная фамилия и имя в Украине - выговорить смогут не все / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В Украине есть люди, которые не боятся выделяться даже своим паспортом. Один из таких - тернополянин, который изменил свое имя и фамилию, сделав их самыми длинными в стране. Мужчина отказался показать свое лицо на публику, однако рассказал свою историю в эфире местного телеканала "T1".

Какая самая длинная фамилия в Украине

По его словам, решение изменить паспортные данные он принял еще в 24 года. Если бы узнал о такой возможности раньше, то сделал бы это с 16 лет. Сейчас его документы изменились уже в четвертый раз, и с каждым разом имя и фамилия становились длиннее.

"Подтекст в том, что я как бы Владимир (то есть я хочу быть в мире со всем). А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь дать сопротивление всему", - говорит тернополянин Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Николаевич, чья фамилия и имя считается самым длинным в Украине.

Имя и фамилия в паспорте выглядит так:

"Бронивогневолодислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко".

В общем, имя и фамилия мужчины состоит из более 100 букв.

Мужчина рассказал, что при создании своего необычного имени и фамилии ориентировался на данные из Википедии, где сочетал элементы из разных украинских фамилий.

Смотрите видео о том, какая фамилия считается самой длинной:

Экспериментатор объясняет, что целью такого шага было показать, что он имеет право на самостоятельный выбор и контроль над собственной жизнью. Это стало своеобразным ответом на постоянное давление со стороны родителей в детстве. Несмотря на то, что в паспорте у мужчины остался след отцовского имени - отчество "Николаевич" - он стремился максимально дистанцироваться от навязанных общественных норм.

Друзья уже привыкли к его необычному имени, сокращая его до "Доброник" или "Доброни-огня Владислав". В банковских учреждениях к подобным изменениям также относятся без лишних вопросов.

Откуда берутся украинские фамилии

Профессиональный генеалог и автор популярного YouTube-канала "Хроники генеалога" Ярослав Сумишин объясняет, что изучение происхождения украинских фамилий является важной частью родословия.

Ярослав Сумышин классифицирует украинские фамилии по четырем основным группам:

  • Шляхетские фамилии: Фамилии, имеющие суффиксы -цьк-, -ськ-, -ськ, например Крушельницкие, Карпинские, Вербицкие, Левандовские, образовывались от названий населенных пунктов или местностей, которыми владели их семьи. Например, фамилия "Вишневецкий" происходит от Вишневца, а "Шептицкий" - от Шептицы.

"Эти фамилии указывают на родовые владения и подчеркивают принадлежность к шляхетскому роду", - объясняет Сумышин.

  • Придомки и наименования: Это так называемые "вымышленные" фамилии, которые создавались для различения различных ветвей одного рода. Например, Совинские или Яворские.

"Придомок - это своего рода прозвище, которое впоследствии стало основной фамилией", - добавляет эксперт.

  • Посполитые фамилии: Фамилии, образованные от имен родоначальников (патронимические и матронимические формы), например Антонюк, Гавриляк, Федоренко, Марфич. Эти фамилии обычно образовывались от собственных имен прародителя или праматери, в том числе и от представителей других этносов.
  • Профессиональные и социальные названия: Фамилии, образованные от профессий или занятий: Бондарь, Портной, Майстренко, Столярчук.

"Такие фамилии были особенно распространенными, ведь отражали деятельность человека", - отмечает Сумышин.

Как заканчиваются украинские фамилии - какие фамилии чисто украинские

Эксперт выделяет три основных способа образования украинских фамилий:

  • Патронимические суффиксы: -енко, -ук, -юк, указывающие на отца или деда. Например, Петренко, Даниленко.
  • Суффиксы, указывающие на профессию или деятельность: -ай, -ий, -ун. Например, Кузнец, Скрипач, Маляр.
  • Суффиксы, указывающие на место жительства: -ск-, -цьк-, -зцьк. Например, Грабовский, Миргородский.

Смотрите видео о том, откуда берутся фамилии:

Какие фамилии чисто русские

Многие украинские фамилии претерпели изменения под влиянием русификации. Например, фамилии на -ов и -ев не являются исключительно русскими.

"Это общий тип фамилий, распространенный и среди других славянских народов", - отмечает Ярослав Сумышин.

Как узнать о происхождении своей фамилии

Генеалог подчеркивает важность исследования происхождения собственной фамилии, ведь оно может раскрыть историю рода и помочь понять, насколько древней является ваша фамилия.

"Лучший способ узнать происхождение фамилии - это обратиться к метрическим записям и исследовать церковные книги", - советует Сумышин.

Что известно о YouTube-канале "Хроники генеалога (CHG)"

YouTube-канал "Хроники генеалога (CHG)" посвящен исследованию генеалогии, истории украинских родов, и интересным фактам о прошлом. Канал постепенно набирает популярность, публикуя содержательные материалы об исследовании родословных, исторические фигуры и источники, помогающие понять корни и происхождение украинских семей. Канал является частью большего проекта, который включает одноименный сайт "Хроники генеалога", где регулярно публикуются статьи на генеалогическую тематику. Аудитория канала - более 17 тысяч пользователей.

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