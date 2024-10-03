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Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Юрий Берендий
3 октября 2024, 21:45
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Крысы чаще всего появляются в домах осенью, но существует простой способ отпугнуть их, используя средство, которое вызывает у них естественное раздражение.
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами
Как выгнать крыс и мышей - назван лучший метод борьбы с грызунами / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

С наступлением холодов грызуны стремятся найти источник пищи и теплое место для гнездования, однако с помощью одного простого средства можно предотвратить их проникновение в ваш дом.

Проще предотвратить появление крыс и мышей в вашем доме, чем бороться с ними после того, как они начнут размножаться, что может привести к быстрому заражению. Мел Локкафф, эксперт по ведению домашнего хозяйства и основательница сайта "Adventures of Mel", поделилась в видео на YouTube, что имела серьезные проблемы с грызунами, которые проникали в ее дом, но нашла чрезвычайно эффективное естественное решение этой проблемы, передает Express.

"У нас было много маленьких щелей, и они могли пролезть в самую маленькую дырочку, кажется, так и было, и они проникали в наши шкафы, проникали внутрь и просто сеяли хаос. Нам это наконец надоело, и я начала искать средства, и тогда я открыла для себя мятное масло", - рассказала она

Какой запах не переносят мыши

Мятное масло является прекрасным средством для отпугивания грызунов, поскольку мыши и крысы имеют очень чувствительные носы, которые легко поддаются воздействию его сильного мятного аромата.

Смотрите видео о том, какой запах не переносят мыши:

Что мыши ненавидят больше всего - какой запах масла не переносят мыши

"Мятное масло является прекрасным отпугивателем, и я читал, что оно фактически маскирует их феромонные следы, так что другие мыши не привлекаются к этому участку. А еще я прочитала, что она раздражает их носовые ходы. Им это не нравится. И это действительно сработало. Это сработало для нас в нескольких разных старых, очень старых домах, где мы жили", - указывает она.

Эфирное масло мяты также способно замаскировать естественные запахи пищи в вашем доме, что затрудняет грызунам поиск пищи и может снизить их мотивацию исследовать и обустраивать гнезда в определенных местах.

Как быстро отпугнуть мышей и крыс - метод ватных шариков

Использовать это средство очень легко: вам понадобится только пачка ватных шариков и бутылка чистого мятного масла, которое можно найти в аптеках или магазинах здорового питания.

"Вы можете нанести по крайней мере пять-шесть капель на ватный шарик, а затем положить эти ватные шарики в разные места, где, по вашему мнению, могут быть мыши, или где вы нашли следы мышей. Поэтому вокруг шкафов, вокруг плинтусов, возможно, даже вокруг внешних входов, возле гаражных ворот, в других подобных местах", - сказала Мел.

Где чаще всего прячутся мыши и крысы

Вы можете разместить ватные шарики, пропитанные мятным маслом, под раковинами, поскольку грызуны часто проникают в дома через щели вокруг водопроводных труб. Также важно разместить их возле окон, дверей или в любом другом месте, где вы подозреваете, что грызуны могут попадать в ваш дом.

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Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Какое средство отпугивания мышей самое эффективное

Другой эффективный способ использования мятного масла - сделать домашний раствор, смешав его с водой, и распылять это средство по всему дому.

"Еще одна вещь, которую я сделал, я сделал еще один шаг дальше, я использовал пульверизатор и смешал воду с большим количеством мятного масла, вы хотите убедиться, что оно достаточно сильное, чтобы оно пахло, чтобы оно пахло достаточно сильно, чтобы отпугнуть их. Многие люди рекомендуют смесь друг к другу. Я не делал его настолько сильным. Это было бы слишком сильно, потому что она наполнит ваш дом мятным свежим запахом. Вы можете использовать 25 капель на восемь унций или две чайные ложки мятного масла на восемь унций, разведя их, возможно, в стакане воды", - подчеркнула эксперт.

Как избавиться от крыс и мышей народным способом

Мятное масло является одним из самых естественных и экономичных способов предотвратить появление мышей и крыс в холодный период, позволяя вам наслаждаться теплом в доме, не беспокоясь о грызунах.

Эксперт рекомендует убедиться, что во время распыления вы хорошо чувствуете ее запах, поскольку он очень сильный, и нужно обновлять ватные шарики и спрей каждые несколько недель, чтобы сохранять эффективность.

Этот домашний раствор можно распылять в любой части дома, а также в саду или вокруг сарая, но помните, что его нужно повторно наносить после дождя или каждую неделю.

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