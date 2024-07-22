Без ловушек и яда: народные средства от мышей - грызуны будут убегать сами

Борьба с грызунами - это всегда тяжело. Поэтому Главред рассказывает, что нужно сделать, чтобы мыши ушли из дома.

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Народные средства от мышей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Борьба с мышами в доме - постоянная проблема. Эти маленькие грызуны всегда стремятся пробраться в дом и поселиться там. Поэтому очень важно знать, как быстро избавиться от мышей народными средствами.

Народные средства от мышей

Конечно, вы можете купить специальную ловушку или химиками, которые помогут бороться с этими вредителями, но главным преимуществом народных средств является то, что они практически не требуют затрат. Большинство материалов для них можно найти буквально под рукой или приобрести по низкой цене. Вот несколько из них:

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Налейте в стеклянную бутылку с широким горлышком немного подсолнечного масла и покрутите её таким образом, чтобы масло растеклось по всем стенкам сосуда. После этого разместите бутылку под наклоном, горлышком вверх и оставьте на ночь. Для большего эффекта можно поместить туда приманку. Уже утром там будут грызуны, которые не могут выбраться из емкости. Смешайте 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку муки с 400 граммами гипса. Добавьте немного масла и разложите смесь по тарелкам, по всему дому. Такая домашняя приманка поможет избавиться от мышей. Насыпьте в миску равные части сахара, муки и соды, долейте воды так, чтобы получилось тесто, скатайте из него несколько шариков и разложите в нужных местах. Лавровый лист тоже помогает бороться с грызунами. Все, что нужно - измельчить специю и разбросать по местам, где были обнаружены мыши. Мыши не переносят запах кондиционера для белья. Поместите ткань, обработанную кондиционером, у входа в дом или местах, где могут появиться грызуны. Минус этого метода в том, что кондиционер быстро выветривается и через некоторое время запах исчезнет. Придется время от времени менять вещи на свежеобработанные. Масло перечной мяты - еще одно средство для борьбы с грызунами. Нанесите несколько капель мятного масла на ватные диски и оставьте в тех местах, где обычно появляются мыши. Чем больше вы разложите пропитанных мятой дисков, тем меньше риск того, что мыши заползут в дом, поскольку запах будет слишком сильным.

Какой запах не переносят мыши

К счастью, существует достаточно большое количество вещей, которые отпугивают грызунов, например, неприятный для них запах. Среди них:

Запахи растительного происхождения, а именно: кинза, ромашка, мята, полынь, бузина, чернокорень, пижма, кориандр.

Запах хлорки, аммиака или уксуса.

Синтетические ароматизаторы.

Как избавиться от мышей с помощью уксуса

Как уже упоминалось, грызуны не переносят сильные запахи из-за их острого обоняния. Яблочный уксус имеет кислый резкий аромат, который хорошо отпугивает многих существ, в том числе мышей. Если вы не переносите запах уксуса, то разбавьте его водой - даже в таком виде он будет действовать на мышей. Распылите раствор из уксуса по периметру вашего дома, а также в местах, где любят появляться грызуны.

Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из самых серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Кроме лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

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