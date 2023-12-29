Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

Мыши могут стать настоящей бедой дома, если они найдут способ, как пробраться в ваш дом. Нередко они попадают внутрь помещения, прогрызая норы в полу или стенах. Такая проблема может обостриться в холодное время года, когда грызуны ищут убежища в теплых зданиях.
Есть ряд материалов, которые не годятся для того, чтобы заткнуть дыры от мышей. К таким материалам относятся различные ткани, ветошь. Если вы перекроете дыру, просто засунув в нее кусок тряпки, то долго такая преграда не продержится – мыши с радостью прогрызут себе проход сквозь этот ненадежный материал.
Также не годится глина, смешанная с опилками. Грызунам будет не трудно прогрызть ход через глину, опилки также не станут помехой для их зубов.
Кроме этого, материалами, которые не годятся для такого дела, являются силикон и монтажная пена. Как с первым, так и со вторым грызуны очень быстро разберутся, и снова смогут попасть в дом через свои ходы.
Чем лучше заделать дырки от мышей
- Цемент,
- Бетон,
- Эпоксидный клей.
Но для того, чтобы защита от мышей была более прочной, можно совместить вместе по несколько способов. Например, смешать цемент или бетон с битым стеклом. Или в эпоксидный клей добавить битое стекло или опилки.
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