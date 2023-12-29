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Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

Алёна Воронина
29 декабря 2023, 18:29
Есть несколько вариантов, которые помогут полностью перекрыть путь мышам в ваш дом.
Мыши, цемент
Чем заткнуть дырки от мышей/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Мыши могут стать настоящей бедой дома, если они найдут способ, как пробраться в ваш дом. Нередко они попадают внутрь помещения, прогрызая норы в полу или стенах. Такая проблема может обостриться в холодное время года, когда грызуны ищут убежища в теплых зданиях.

Есть ряд материалов, которые не годятся для того, чтобы заткнуть дыры от мышей. К таким материалам относятся различные ткани, ветошь. Если вы перекроете дыру, просто засунув в нее кусок тряпки, то долго такая преграда не продержится – мыши с радостью прогрызут себе проход сквозь этот ненадежный материал.

Также не годится глина, смешанная с опилками. Грызунам будет не трудно прогрызть ход через глину, опилки также не станут помехой для их зубов.

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Кроме этого, материалами, которые не годятся для такого дела, являются силикон и монтажная пена. Как с первым, так и со вторым грызуны очень быстро разберутся, и снова смогут попасть в дом через свои ходы.

Чем лучше заделать дырки от мышей

  1. Цемент,
  2. Бетон,
  3. Эпоксидный клей.

Но для того, чтобы защита от мышей была более прочной, можно совместить вместе по несколько способов. Например, смешать цемент или бетон с битым стеклом. Или в эпоксидный клей добавить битое стекло или опилки.

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