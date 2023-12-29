УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибку

Алёна Воронина
29 декабря 2023, 15:34
Не всегда правильно писать с большой буквы слово "новий" в словосочетании "Новий рік".
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда вы хотите письменно поздравить кого-то с "Новим роком" и высказать свои пожелания, то может возникнуть вопрос, как же правильно написать это пожелание, чтобы избежать ошибок.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в каких случаях во время поздравления с этим праздником слово "новий" нужно писать с большой буквы, а в каких – с маленькой.

"Сегодня поведем разговор о новом году, а точнее – об особенностях письменного поздравления с "Новим роком". В названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово: "Новий" – с большой, а "рік" – со строчной буквы", – отметил языковед.

В то же время он объяснил, что так пишем только название праздника. Если же в поздравительном тексте мы желаем чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то здесь "новий рік" пишем со строчной буквы. Потому что речь идет уже не о празднике.

"Вот например: "Вітаю вас із Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, достатку, любові. Хай у новому році забудуться всі ваші мрії", – сказал Авраменко.

А если вы поздравляете кого-то заранее, за несколько дней или часов до праздника, то нужно избегать слова "наступаючий". Не "з наступаючим", а "з прийдешнім Новим роком", добавил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно поздравлять с Новым годом:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно - "онлайн" или "он-лайн". Часто возникает путаница при использовании этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

16:04 Украина
Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:14 Украина
РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

15:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

Реклама
14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

Реклама
13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

11:35

РФ била по Запорожью ракетами: есть жертвы и раненые, под завалами остаются людиФотоВидео

11:24

"Не повія із Москви": "Киевляночка" Кричевского зазвучит на украинском языкеВидео

11:18

ВСУ продвинулись вблизи Бахмута: в ISW рассказали о ситуации на восточном фронте

10:58

Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

10:57

Как правильно заваривать чай: 6 основных правил, которые сделают напиток непревзойденным

10:45

Удар РФ по Одессе: есть погибшие и десятки раненых, в городе много разрушенийФото

Реклама
10:25

Россия выпустила по Украине 110 ракет: Зеленский рассказал подробности атакиВидео

10:12

ВСУ – о масштабной атаке РФ на Украину: били из 18-ти Ту-95 всем, кроме Калибров

10:07

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

09:26

Массированный удар по Днепру: есть жертвы и прилет по роддомуФото

08:51

Ракетный удар по Украине: есть погибшие и раненые, взрывы во многих областяхФотоВидео

08:48

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, погиб человек – мэр Терехов

08:35

В Днепре в течение часа гремели взрывы: горит торговый центр - СМИ

08:20

Деньги нужны уже в январе: Кабмин обратился к Западу за помощью – Bloomberg

08:10

Для чего россияне вбрасывают тезисы о "заморозке"?мнение

07:40

В Киеве - мощные взрывы: все подробности атаки РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять