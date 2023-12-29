Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибку

Не всегда правильно писать с большой буквы слово "новий" в словосочетании "Новий рік".

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Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда вы хотите письменно поздравить кого-то с "Новим роком" и высказать свои пожелания, то может возникнуть вопрос, как же правильно написать это пожелание, чтобы избежать ошибок.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в каких случаях во время поздравления с этим праздником слово "новий" нужно писать с большой буквы, а в каких – с маленькой.

"Сегодня поведем разговор о новом году, а точнее – об особенностях письменного поздравления с "Новим роком". В названиях праздников с большой буквы пишем только первое слово: "Новий" – с большой, а "рік" – со строчной буквы", – отметил языковед.

В то же время он объяснил, что так пишем только название праздника. Если же в поздравительном тексте мы желаем чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то здесь "новий рік" пишем со строчной буквы. Потому что речь идет уже не о празднике.

"Вот например: "Вітаю вас із Новим роком! Бажаю міцного здоров’я, достатку, любові. Хай у новому році забудуться всі ваші мрії", – сказал Авраменко.

А если вы поздравляете кого-то заранее, за несколько дней или часов до праздника, то нужно избегать слова "наступаючий". Не "з наступаючим", а "з прийдешнім Новим роком", добавил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно поздравлять с Новым годом:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно - "онлайн" или "он-лайн". Часто возникает путаница при использовании этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".

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