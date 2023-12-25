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Как сказать "с легким паром" на украинском: Авраменко назвал два интересных соответствия

Алёна Воронина
25 декабря 2023, 15:42
Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".
Украинский язык, Александр Авраменко
Как сказать "с легким паром" на украинском/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Выражение "с легким паром" известно многим из нас, но не все знают, как правильно переводить его на украинский.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке назвал два благозвучных украинских соответствия такого словосочетания и объяснил, почему неправильно говорить на украинском "з легким паром" или "з легкою парою".

"Сегодня выясним, как звучит пожелание "с легким паром" на украинском. Это выражение в русском языке используют как пожелание доброго здоровья после бани или ванной, когда человек после водных процедур выходит будто обновленным, чувствует полегкость. Не раз слышал, как говорят на украинском "з легким паром" или "з легкою парою". Кстати, в нашем языке "пара" более употребительна как существительное женского рода – она", – отметил Авраменко.

Он подчеркнул, что буквально переводить фразеологизмы нельзя. А этикетные формулы пожелания – это устойчивые соединения слов, те же самые фразеологизмы. Украинские словари предлагают такие соответствия к фразе "с легким паром" – "доброго здоров’я" или "приємного спочинку".

"Кстати, слово пара "испаряется" и в других украинских фразеологизмах. Например, российскому выражению "на всех парах" соответствует украинский "повним ходом" или "щодуху", а фразе "задать пару" – "всипати перцю" или "нагріти комусь чуба".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать "с легким паром" на украинском:

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, что такое "пундики-мундики" и "фигли-мигли". Языковед объяснил значение таких необычных забавных слов и рассказал, когда они используются.

Также ранее Авраменко пояснил, как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре". Не стоит переводить эту фразу дословно, ведь в украинском языке есть благозвучный и интересный аналог.

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