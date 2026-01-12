Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

Особый интерес вызвали вырезанные на камне геометрические узоры, которым более 39 тысяч лет.

https://glavred.info/nauka/podzemnye-tayny-zemli-arheologi-raskryli-zhizn-poslednih-neandertalcev-10731410.html Ссылка скопирована

Древняя пещера открыла невероятные тайны / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Tama66, Pexels/Dimitris Mourousiadis

Вы узнаете:

Следы деятельности человека найдены в слоях, возраст которых превышает 100 тысяч лет

Вырезанные на камне геометрические узоры, которым более 39 тысяч лет

На южной окраине Европы, у самого Средиземного моря, археологи нашли место, которое кардинально меняет представления о неандертальцах.

Речь идёт о пещерном комплексе Горхама в Гибралтаре — системе из нескольких пещер, ставшей настоящим архивом их жизни, пишет IFLScience.

видео дня

Хотя человеческих скелетов там не обнаружили, следы деятельности говорят сами за себя. В слоях, возраст которых превышает 100 тысяч лет, исследователи нашли остатки пищи, орудия труда и признаки сложного поведения. Среди находок — кости рыб, тюленей и дельфинов, а также раковины моллюсков с явными следами обработки, что указывает на целенаправленную охоту и разделку добычи.

Особый интерес вызвали вырезанные на камне геометрические узоры, которым более 39 тысяч лет. Многие учёные считают, что их создали неандертальцы, и допускают, что это одна из ранних форм символического мышления или даже искусства.

Дополнительные открытия подтвердили высокий уровень их навыков. В одной из пещер был найден очаг, где около 60 тысяч лет назад изготавливали берёзовый дёготь — клей для крепления каменных орудий. Это говорит о технологических знаниях и передаче опыта между поколениями.

Самой неожиданной находкой стала скрытая камера глубоко внутри пещеры Вангард, изолированная от внешнего мира примерно 40 тысяч лет. Внутри обнаружили кости животных и морскую раковину, явно принесённую человеком, что ещё раз подтверждает присутствие неандертальцев.

Данные из Горхама указывают на то, что неандертальцы могли жить здесь значительно дольше, чем считалось ранее — возможно, до 30 тысяч лет назад. Если это так, то именно побережье Гибралтара могло стать одним из последних убежищ этого исчезнувшего вида.

Невероятная находка: ученые нашли артефакт

Среди тысяч древних предметов, обнаруженных на сакральном японском острове Окиносима, исследователи выделили по-настоящему исключительную находку — наконечник копья, бережно помещённый в золотые ножны. Этот редчайший артефакт, получивший статус национального сокровища Японии, помогает глубже понять религиозные обряды и культовые практики эпохи Ямато, отличавшиеся особой сложностью и символизмом.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред