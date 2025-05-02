Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причина

У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

https://glavred.info/life/arheologi-obnaruzhili-drevniy-kamen-kotoryy-vseh-udivil-v-chem-prichina-10661315.html Ссылка скопирована

Интересная находка археологов в Иерусалиме / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что изображено на найденном камне

Чем он особенный

Археологи, которые работают в Иерусалиме, обнаружили таинственный камень, который ошеломил экспертов всего мира.

Так, археологическая находка, на которой есть редкое изображение семиглавой меноры (канделябр, используемый в еврейском богослужении), датируется 1500 годами и не похожа ни на один артефакт, найденный ранее на Земле, пишет Главред со ссылкой на LADbible.

Известно, что камень был найден вблизи Моцы на окраине Иерусалима. Открытие было сделано во время раскопок, проведенных Управлением древностей Израиля в партнерстве с Фондом города Давида.

Отмечается, что уникальность этого камня заключается в гравированном изображении меноры с семью ветвями, такого же типа, что когда-то стоял в древнем еврейском храме в Иерусалиме.

Хотя изображение меноры не является редкостью в еврейской археологии, то, что вырезано на этом камне, имеет особые художественные особенности, которые никогда ранее не были задокументированы.

"Открытие каменной капители, украшенной менорой, предоставляет веские доказательства глубокой и неоспоримой связи между еврейским народом, Иерусалимом и Землей Израиля на протяжении тысячелетий", - сказал министр наследия Израиля Амихай Элиягу.

Считается, что камень является частью "капители", верхней части колонны, и, вероятно, был расположен на хорошо заметном месте вдоль дороги, которой пользовались паломники.

Наличие изображения меноры на этом месте может свидетельствовать о том, что эта местность имела сильное религиозное значение. Это могло быть место встречи, станция отдыха для паломников или даже часть церемониального сооружения.

Сам камень изготовлен из известняка, материала, который широко использовался в Иерусалиме. Хотя другие резьбы меноры были найдены в синагогах и местах захоронения по всему Израилю, ни одно из них не было на камнях такого типа.

Сочетание художественной точности и археологического контекста оставило у экспертов больше вопросов, чем ответов.

Археологи обнаружили интересный древний камень - видео:

Читайте также:

Что известно о LADbible Group Limited? LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред