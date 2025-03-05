Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

Невероятное открытие отодвигает хронологию человеческого заселения на десятки тысяч лет.

https://glavred.info/world/arheologi-obomleli-drevnyaya-peshchera-otkryla-neveroyatnyy-sekret-chelovechestva-10644824.html Ссылка скопирована

В древней пещере сделали невероятное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Tama66, Pexels/Dimitris Mourousiadis

Важно:

Археологи обнаружили самый древний человеческий скелет Таиланда

Возраст захоронения оценивается в 29 000 лет

Останки древнего человеческого скелета, найденные в отдаленной пещере, могут существенно изменить наше представление об истории человечества.

Археологи обнаружили самый древний человеческий скелет, когда-либо найденный в Таиланде, что может радикально изменить хронологию человеческого заселения Юго-Восточной Азии, сообщает Daily Star.

видео дня

В пещере на территории национального парка Кхао Сам Рой Йот были найдены останки ребенка, названного "Пангпонд" в честь известного тайского персонажа мультфильма.

По официальным данным, возраст захоронения оценивается в 29 000 лет. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о заселении Таиланда и предлагает уникальную возможность заглянуть в жизнь древних людей эпохи позднего плейстоцена.

По словам специалистов, находка имеет большое значение для понимания раннего присутствия человека в Юго-Восточной Азии.

Тщательное захоронение и найденные артефакты дают важную информацию о ритуалах и повседневной жизни древних людей.

"Тело было аккуратно уложено и окружено камнями, что свидетельствует о высоком уровне уважения и заботы при захоронении", - объяснил археолог FAD.

"Положение конечностей, когда пальцы ног соприкасаются, намекает на то, что тело, возможно, было завернуто или связано перед погребением", - говорят специалисты.

Скелет ребенка был обнаружен лежащим на спине, головой на юго-запад, что указывает на намеренное ритуальное захоронение.

Предварительный анализ показывает, что на момент смерти ребенку было от 6 до 8 лет. Проведенный анализ почвы и верхних ископаемых слоев свидетельствует о том, что скелет старше 29 000 лет и относится к периоду позднего плейстоцена.

Значение этого открытия выходит за пределы Таиланда. Пещера Дин, расположенная на высоте 125 метров над уровнем моря, стала объектом археологического интереса после обнаружения доисторических наскальных рисунков в 1996 году.

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли остатки древнего храма. Исследователи, вероятно, совершили впечатляющее открытие и нашли остатки храма, где Иисус творил библейские чудеса, описанные в Новом Завете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили невероятный артефакт. Меч, известный как меч дако, имел форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

Больше новостей:

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред