Здесь творил чудеса Иисус: археологи нашли остатки древнего храма

Археологи, вероятно, совершили впечатляющее открытие и нашли остатки храма, где Иисус творил библейские чудеса, описанные в Новом Завете.

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Археологи нашли остатки храма, где творил чудеса Иисус / Главред, фото: кадр из видео, Википедия

Как говорится в Библии, Спаситель проповедовал и исцелял больных в синагоге в древнем израильском городе Хоразин. В начале 1900-х годов там действительно обнаружили руины синагоги, но сооружение датировали аж 380 годом нашей эры, поэтому не было никаких физических доказательств, которые могли бы связать ее с Иисусом.

К слову, недавно фермер удивил реставрацией и из старого бомбардировщика сделал шикарный дом.

Однако, как отмечает Daily Mail, археологам удалось чудо.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Проводя раскопки на месте бывшей синагоги, группа археологов обнаружила руины еще более древнего храма, похороненного под ней.

"Это впечатляющее открытие. Я проводил раскопки [по всему миру], и для меня это, бесспорно, одни из самых важных раскопок, которыми я когда-либо руководил", - сказал руководитель археологической группы Ачиа Коэн-Тавор.

Коэн-Тавор и его команда удалили пол "нового" храма. Там были найдены керамика, монеты и посуда.

"Я не могу датировать сам камень, когда он был положен сюда. То, что я могу датировать, - это керамика и, надеюсь, монеты, лежащие между валунами и точно того, что находится под ними. Что бы я ни нашел между этими камнями, это будет датировка строительства синагоги здесь", - говорил Коэн-Тавор.

Как оказалось, эти находки были датированы как раз первым веком нашей эры.

Как рассказал Коэн-Тавор, руины первого века, возможно, не заметили по простой причине. Скорее всего, предыдущие раскопки могли ошибочно принять гигантские валуны пола храма за простую скалу.

Археологи описывают сооружение, как такое, что было построено из базальтовых камней и украшено еврейскими мотивами. Храм имел три входа, передняя сторона которых была направлена на юг, в сторону Иерусалима, как было принято.

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