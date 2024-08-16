Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

45-летний фермер подошел с оригинальностью к реставрации старого бомбардировщика.

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Мужчина уникально переделал вертолет / Коллаж: Главред, фото Jam Press

45-летний фермер подошел с оригинальностью к реставрации старого бомбардировщика, сообщает The Sun.

Мужчина из заскорузлого вертолета времен Второй мировой войны сделал роскошный домик. Место он выбрал очень живописное и "посадил" судно у озера, на бывшей авиабазе во Фрискни, Великобритания.

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Для того, чтобы сделать из бомбардировщика дом мечты, фермеру понадобилось примерно полгода.

Когда Уилл нашел вертолет в музее в Уэльсе, то, не долго раздумывая, решил его приобрести. Стоимость экспоната составляла 35 тысяч фунтов (около 1,8 миллиона гривен).

"Переоборудование заняло около шести месяцев, но это происходило параллельно с обычным обслуживанием и офисной работой. Внутри могут спать четверо взрослых, там также есть место для дивана, который можно превратить в небольшую односпальную кровать для ребенка",- рассказывает фермер.

В домике есть все удобства для проживания - Уилл обустроил ванную комнату, кухню и внешнюю террасу с деревянной скамейкой. Стены в спальне мужчина покрасил в теплый желтый цвет.

Спальня в домике / фото: Jam Press

"К сожалению, я не нашел никаких записей о том, в каких конкретно миссиях участвовал этот вертолет. Известно лишь, что первый полет состоялся 18 сентября 1990 г. Он был частью эскадрильи 848, которая базировалась на авиабазе RNAS Йовилтон",- поделился Уилл.

Если кто-то хочет пережить уникальный опыт и провести время в таком интересном месте, то свое уникальное жилье мужчина также сдает в аренду.

Отмечается, что снять вертолет можно посуточно, за 130 фунтов стерлингов за ночь (около 6,9 тысячи гривен).

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