Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

45-летний фермер подошел с оригинальностью к реставрации старого бомбардировщика, сообщает The Sun.
Мужчина из заскорузлого вертолета времен Второй мировой войны сделал роскошный домик. Место он выбрал очень живописное и "посадил" судно у озера, на бывшей авиабазе во Фрискни, Великобритания.
The Sun
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Для того, чтобы сделать из бомбардировщика дом мечты, фермеру понадобилось примерно полгода.
Когда Уилл нашел вертолет в музее в Уэльсе, то, не долго раздумывая, решил его приобрести. Стоимость экспоната составляла 35 тысяч фунтов (около 1,8 миллиона гривен).
"Переоборудование заняло около шести месяцев, но это происходило параллельно с обычным обслуживанием и офисной работой. Внутри могут спать четверо взрослых, там также есть место для дивана, который можно превратить в небольшую односпальную кровать для ребенка",- рассказывает фермер.
В домике есть все удобства для проживания - Уилл обустроил ванную комнату, кухню и внешнюю террасу с деревянной скамейкой. Стены в спальне мужчина покрасил в теплый желтый цвет.
"К сожалению, я не нашел никаких записей о том, в каких конкретно миссиях участвовал этот вертолет. Известно лишь, что первый полет состоялся 18 сентября 1990 г. Он был частью эскадрильи 848, которая базировалась на авиабазе RNAS Йовилтон",- поделился Уилл.
Если кто-то хочет пережить уникальный опыт и провести время в таком интересном месте, то свое уникальное жилье мужчина также сдает в аренду.
Отмечается, что снять вертолет можно посуточно, за 130 фунтов стерлингов за ночь (около 6,9 тысячи гривен).
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