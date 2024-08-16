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7 необъяснимых форм поведения: эксперты раскрыли тех, кто имеет высокий IQ

Юлия Закрепа
16 августа 2024, 12:20
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Эксперты рассказали о семи необычных формах поведения, которые могут быть связаны с высоким IQ.
7 необъяснимых форм поведения: эксперты раскрыли тех, кто имеет высокий IQ
Какие признаки людей с высоким IQ / коллаж: Главред, фото: unsplash

Часто очень умные и гениальные люди имеют необычные или странные привычки. Ученые объясняют, что высокий IQ не всегда совместим с "нормальностью". Известно, что утренний распорядок великого композитора Людвига ван Бетховена включал отчисление шестидесяти кофейных зерен и погружение головы в холодную воду.

Издание Mirror опубликовало исследование, где вы можете узнать себя в некоторых из приведенных ниже интересных способов поведения и распознать в себе гения.

Разговор сама с собой

Несмотря на то, что об этом часто говорят, как о первом признаке безумия, исследования показывают, что разговоры с самим собой вполне могут улучшить все: от памяти до способности сосредотачиваться.

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"Поскольку мы не можем говорить две вещи одновременно, бормотание звуков привело к тому, что участники не могли сказать себе, что делать в каждом задании. При таких обстоятельствах люди вели себя, как обезьяны, активируя отдельные визуальные и звуковые области мозга для выполнения каждой задачи. Это исследование элегантно показало, что разговор сам с собой, пожалуй, не единственный способ контролировать свое поведение", - отметил преподаватель нейропсихологии Бангорского университета Палома Мар-Беффа.

Поведение ночной совы

Учёные считают, что таким людям стоит закрыть глаза, чтобы отключиться от лишних мыслей, когда все остальные крепко спят - в этом может быть виноват ваш большой мозг. Исследование Имперского колледжа Лондона обнаружило, что ночные совы, как правило, получают более высокие баллы, когда дело доходит до когнитивных тестов.

"Хотя понимать свои естественные тенденции ко сну и работать с ними очень важно. Не менее важно помнить о том, что спать достаточно, не означает слишком долго или очень мало. Это крайне важно для поддержания здоровья вашего мозга и его наилучшего функционирования", - отметил доктор Уэст.

Погружение в мечты

Часто некоторые люди погружаются с головой в свои мечты, даже бывает трудно отказаться от этого. Хотя ученые считают, что это очень полезная тренировка для ума. Исследование показало, что люди, которые часто мечтают, лучше справлялись с когнитивными задачами и демонстрируют креативность и интеллект выше среднего.

Беспорядок в офисном помещении

Обычно, большинство людей считает беспорядок на столе или в комнате признаком неряшливости. Однако, согласно исследованию доказано, что это вполне может указывать на интеллект гения, что не связано с душными условиями.

Ученые также привели пример в котором участников поместили в грязный и чистый офис и попросили придумать новые способы использования шариков для пинг-понга. Хотя обе группы придумали одинаковое количество идей, группа из захламленной комнаты проявила большую креативность.

Любознательность

Некоторые могут считать себя слишком умными, чтобы задавать вопросы, считая, что они уже знают все ответы. Однако те, кто обладает настоящим интеллектом, скорее всего, зададут вопросов очень много, ведь имеют естественный интерес к окружающему миру, а также желание учиться.

Часто люди могут бояться выглядеть неосведомленными, когда задают вопросы, но это просто не так. Исследования показывают, что те, кто постоянно спрашивает и ищет ответы, обычно являются более компетентными.

Интровертные тенденции

Тихие люди с интровертными склонностями имеют глубокий уровень критического мышления. Одно Гарвардское исследование показало, что мозг интровертов содержит более густое серое вещество по сравнению с мозгом экстравертов, а также демонстрирует большую активность в лобных долях - месте аналитического и рационального мышления.

Иметь и читать много книг

Чтение показывает положительный эффект, ведь это пригодится во всех сферах вашей жизни. Это также гораздо более расслабляющее развлечение, чем прокручивание ленты новостей в телефоне.

Ученые отметили, что чтение на самом деле может помочь сформировать новые нейронные сети и укрепить белое вещество в мозолистом теле. Это может улучшить связь между двумя полушариями мозга, позволяя обрабатывать информацию быстрее и эффективнее.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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