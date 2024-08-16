Маленькая деталь имеет очень интересное прошлое.

https://glavred.info/life/pochemu-pugovicy-muzhskih-i-zhenskih-rubashek-nahodyatsya-s-raznyh-storon-10589018.html Ссылка скопирована

Почему пуговицы мужских и женских рубашек находятся с разных сторон / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Большинство людей даже не задумывались, почему пуговицы на мужских и женских рубашках расположены на разных сторонах. Этого оказалось достаточно, чтобы один из пользователей социальных сетей спросил об этом в теме No Stupid Questions на Reddit.

Согласно Британской энциклопедии, петли для пуговиц были изобретены в XIII веке, а к XIV веку стали считаться символом статуса, пишет TheMirror.

"Ношение золотых, серебряных и слоновой кости пуговиц было показателем богатства и ранга", - говорится на сайте.

видео дня

Но поскольку у богатых женщин часто были служанки, которые помогали им одеваться, производители одежды стали размещать пуговицы слева, чтобы облегчить работу праворукой помощнице.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Натали Хикс, дизайнер компании Our Visn, занимающейся производством одежды, рассказала: "Благородные женщины носили тяжелые ткани, а платья могли состоять из шести слоев, поэтому им помогал слуга или помощник, который одевал их в многослойную одежду, состоящую из подъюбников, бюстов, корсетов и других нижних одеяний".

"Пуговицы, таким образом, располагались в противоположном направлении от стандартного для мужской одежды, поскольку служанка стояла перед своей госпожой и быстро одевала или раздевала ее".

Однако один из пользователей Reddit утверждает, что это не единственная причина, поскольку у мужчин также были помощники, помогавшие им одеваться для определенных случаев.

"В старину мужчин одевали оруженосцы, но это касалось доспехов. Концепция все та же: на некоторых доспехах были пуговицы, защелки, узлы и т.д., которые невозможно было легко надеть самостоятельно. Я уверен, что в какой-то момент моды мужчинам тоже требовалась помощь, чтобы одеться", - поделился мужчина.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред