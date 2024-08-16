Женщина взяла 85-летнюю бабушку на американские горки - ее реакция бесценна

85-летняя старушка подверглась испытанию в американском парке развлечений, в результате которого она сильно удивила свою внучку.
Однако любительницу острых ощущений не тронули петли и повороты трассы - ее больше беспокоил тот факт, что она промокла. В ролике, опубликованном на TikTok, братья и сестры музыканта WeAreSheppard запечатлели приключение бабушки Бабы, рассказав, как она "умоляла" присоединиться к их веселью.
TikTok
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.
Видео посмотрели 1,2 миллиона пользователей TikTok, и она смеется вместе со своими тремя внуками, когда внутри начинается аттракцион, движущийся по воде в постоянном темпе. Однако ее улыбка вскоре сменилась выражением страха, когда Шеппарды отправились на крутой склон на тележке.
"Я же не могу выпасть?", - задумчиво спрашивает бабушка, помахивая рукой зрителям на земле.
Избежав вопроса, троица начинает хором повторять: "Поехали, Баб", когда горка достигает своей вершины.
В итоге бабушка осталась мокрой до нитки, но, судя по ее реакции, ни капли не испугалась поездки на американских горках.
Смотрите видео, как старушка прокатилась на американских горках:
@wearesheppard Part 2 she roasts us for letting her get wet.. #sheppard#baba#zora#grandma#rides#themepark#learningtofly#rollercoaster#coaster♬ Learning To Fly - Sheppard
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