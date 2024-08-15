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4 причины, почему плохой запах из стиральной машины: несколько правил устранят проблему

Алёна Воронина
15 августа 2024, 11:05
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Нужно придерживаться всего нескольких правил, чтобы убрать неприятный запах в стиральной машине и забыть о нем практически навсегда.
Стиральная машина
Почему чувствуется плохой запах из стиральной машине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Приобретение дорогой стиральной машины не является гарантом того, что теперь вы будете иметь прекрасно выстиранное белье с запахом свежести. В процессе использования машинки со временем может появляться неприятный запах, который также может оставлять свой "след" на одежде.

Есть 4 причины, почему засоряется стиральная машина, и зная их и соблюдая определенные правила можно забыть об этой проблеме навсегда. Какие главные правила нужно знать, рассказывается в сюжете телеканала "Суспільне. Рівне".

1. Нужно дать просохнуть барабану после стирки

После стирки надо всегда делать так, чтобы влага, которая осталась, когда вы вынули выстиранную одежду, испарялась из стиральной машины. Для этого нужно просто прикрывать дверцу, но не запирать. Так вы избежите появления плесени и в самой технике, и в помещении, где она расположена.

2. Не стоит хранить грязную одежду в барабане

Неприятный запах также может появиться от грязного залежавшегося белья, которое иногда хранят в стиральной машине. Не стоит хранить грязное белье в стиральной машине, поскольку запах из него очень легко перейдет на саму технику. Вследствие этого запах из стиральной машины может стать очень резким и ощутимым. Поэтому лучше для хранения грязных вещей использовать специальные корзины.

3. Нужно протирать резину внутри машинки после стирки

Также не стоит забывать после стирки протирать резину внутри машинки. В ее складках остается вода, а часто и мелкий мусор. Это может привести не только к появлению неприятного запаха, но и к возникновению плесени, обычно черного цвета. Поверхностную плесень можно легко удалить, промыв манжету средством для мытья посуды, если же плесень сильно разрастется вглубь резины, нужно ее заменить.

4. Нельзя оставлять постиранное белье надолго в барабане машинки

Также постиранное белье, которое не вынули сразу из барабана, через несколько часов насытится ароматом, и о свежести уже не будет идти речь. Поэтому постиранные вещи нужно как можно быстрее извлекать из стиральной машины.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины:

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