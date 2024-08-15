Чтобы не 'угробить' стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автомат

Многие думают, что порошок для машинной и ручной стирки - лишь маркетинговый ход, а в упаковках находится одинаковое средство, но это не так.

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Можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автомат / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие хоть раз в жизни задавались вопросом: можно ли использовать порошок для ручной стирки в стиральной машине автомат? На первый взгляд, разницы нет, ведь оба средства предназначены для очищения одежды, но в этом вопросе есть свои нюансы.

Можно ли порошок для ручной стирки бросать в машинку

Все же, использовать порошок для ручной стирки для стиралки не стоит. Это связано с тем, что растворяясь в воде, ручной порошок образует много пены. Для ручной стирки это хорошо, а вот машинке большое количество пены мешает правильно выполнять работу. Из-за этого, также, могут сбиться измерительные приборы, которые контролируют количество воды, подогрев. К тому же, из-за слишком забитых пеной шлангов, прибор может не справиться с ополаскиванием.

Что будет если в стиральную машину засыпать порошок для ручной стирки

Порошок для ручной стирки содержит больше пенообразующих компонентов, чем порошок для автомата. Во время стирки в машине автомат такое количество пены может привести к вытеканию воды, засорению машины, а также ухудшить качество стирки. Некоторые порошки для ручной стирки содержат гранулы, которые не растворяются в воде полностью. Эти гранулы могут оставаться на одежде после стирки, делая её жесткой и неприятной на ощупь. Порошок для ручной стирки не рассчитан на автоматическую стирку. Он может не справиться со сложными загрязнениями, что приведет к тому, что одежда останется грязной. Использование порошка для ручной стирки может привести к повреждению деталей стиральной машины, таких как барабан, шланги и насос. Стиральный порошок для ручной стирки часто в своем составе имеет вещества, которые призваны уберечь руки от течения вредного воздействия моющего средства. В то же время эти составляющие оказывают негативное влияние на барабан стиральной машины-автомат. Постиранные в машине-автомат порошком для ручной стирки вещи не будут до конца выполосканы. Ведь программы автоматического прибора не рассчитаны на длительное полоскание с большим количеством воды. Поэтому, если на этом моменте вы заметили, что стираете неподходящим средством, обязательно включите дополнительное полоскание. Таким образом дополнительно промоете шланги, в которых осталась чрезмерная пена.

Смотрите видео, как сделать стиральный порошок в домашних условиях:

Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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