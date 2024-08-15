Чтобы не 'угробить' стиралку: можно ли порошок для ручной стирки засыпать в автомат

Многие хоть раз в жизни задавались вопросом: можно ли использовать порошок для ручной стирки в стиральной машине автомат? На первый взгляд, разницы нет, ведь оба средства предназначены для очищения одежды, но в этом вопросе есть свои нюансы.
Можно ли порошок для ручной стирки бросать в машинку
Все же, использовать порошок для ручной стирки для стиралки не стоит. Это связано с тем, что растворяясь в воде, ручной порошок образует много пены. Для ручной стирки это хорошо, а вот машинке большое количество пены мешает правильно выполнять работу. Из-за этого, также, могут сбиться измерительные приборы, которые контролируют количество воды, подогрев. К тому же, из-за слишком забитых пеной шлангов, прибор может не справиться с ополаскиванием.
Что будет если в стиральную машину засыпать порошок для ручной стирки
- Порошок для ручной стирки содержит больше пенообразующих компонентов, чем порошок для автомата. Во время стирки в машине автомат такое количество пены может привести к вытеканию воды, засорению машины, а также ухудшить качество стирки.
- Некоторые порошки для ручной стирки содержат гранулы, которые не растворяются в воде полностью. Эти гранулы могут оставаться на одежде после стирки, делая её жесткой и неприятной на ощупь.
- Порошок для ручной стирки не рассчитан на автоматическую стирку. Он может не справиться со сложными загрязнениями, что приведет к тому, что одежда останется грязной.
- Использование порошка для ручной стирки может привести к повреждению деталей стиральной машины, таких как барабан, шланги и насос.
- Стиральный порошок для ручной стирки часто в своем составе имеет вещества, которые призваны уберечь руки от течения вредного воздействия моющего средства. В то же время эти составляющие оказывают негативное влияние на барабан стиральной машины-автомат.
- Постиранные в машине-автомат порошком для ручной стирки вещи не будут до конца выполосканы. Ведь программы автоматического прибора не рассчитаны на длительное полоскание с большим количеством воды. Поэтому, если на этом моменте вы заметили, что стираете неподходящим средством, обязательно включите дополнительное полоскание. Таким образом дополнительно промоете шланги, в которых осталась чрезмерная пена.
Смотрите видео, как сделать стиральный порошок в домашних условиях:
Что такое стиральная машина?
Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
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