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Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабан

Юрий Берендий
17 мая 2024, 22:50
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Иногда одежда после стирки может оставаться грязной, однако хитрые хозяйки придумали решение. Главред выяснил, зачем класть губку для посуды в отсек стиралки.
Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабан
Зачем класть губку для посуды в отсек стиралки - хитро и гениально / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кухонные губки для мытья посуды могут быть полезными также и для мытья стиральной машинки. Для того, чтобы очистить отсеки стиральной машинки к кухонным губкам нужно добавили всего 1 инградиент. Об этом говорится в видео YouTube канала "Smart Fox", который специализируется на советах для дома и раскрывает секреты быстрой уборки дома.

Зачем класть губку для мытья посуды в отсек стиралки

Авторы отмечают, что со временем отсек для моющих средств большинства стиральных машин становится достаточно грязным, и многие люди не чистят его регулярно.

"Если в вашей машине он выглядит не очень чистым, вам обязательно следует его протереть, и это очень легко сделать с помощью двух кухонных губок и еще одного ингредиента", - отмечают эксперты.

Для того, чтобы очистить отсеки стиральной машины нужно только 2 кухонные губки и уксус.

"Потому что с помощью уксуса вы действительно вычистите всю грязь из стиральной машинки. Нанесите немного уксуса на две губки и положите их в отсеки так, чтобы они касались дна. Теперь вы можете добавить еще немного уксуса, если губки еще не достаточно пропитались. Теперь оставьте их в этих отсеках на несколько минут, чтобы вся грязь пропиталась, а затем растворилась почти сама собой", - советуют авторы видео.

Смотрите видео о том, для чего класть губку для мытья посуды в отсек стиралки:

Далее они рекомендуют взять губки еще раз хорошо протереть ими емкости в стиральной машинке, чтобы убедиться, что они действительно достали до задней части устройства

"Вот так вы снова сделаете отсек для моющих средств в стиральной машине действительно красивым и чистым. А лучше всего то, что вам даже не придется его извлекать и вытирать после этого, потому что уксус в стиральной машине совсем неплохой, и его можно просто смыть во время следующего цикла стирки", - резюмируют в видео YouTube канала "Smart Fox".

Что известно о YouTube канале "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях по уборке. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия, как сделать видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые являются чрезвычайно информативными и простыми в воспроизведении.

Зачем бросать в барабан стирки губку для мытья посуды

Бросание губки для мытья посуды в барабан стирки имеет несколько практических преимуществ:

  • Защита деликатной одежды: губка может помочь защитить деликатные ткани от повреждений во время стирки. Она действует как буфер, смягчая трение между одеждой и барабаном стиральной машины.
  • Лучшая очистка: губка может способствовать лучшему распределению моющего средства и воды, что улучшает качество стирки. Она помогает удалить пятна и загрязнения, которые могут остаться на одежде.
  • Защита от шерсти и волос: губка может собирать волосы, шерсть и другие мелкие частицы, которые накапливаются на одежде, особенно если вы стираете одежду вместе с постельным бельем или полотенцами.
  • Стирка небольших предметов: если вы стираете мелкие предметы, такие как носки или детскую одежду, губка поможет предотвратить их застревание в барабане или в системе слива.

Важно, чтобы губка была чистой перед использованием, чтобы избежать дополнительного загрязнения одежды. Также желательно использовать новую губку или такую, которая не имеет остатков моющих средств или других химикатов, чтобы избежать нежелательных реакций во время стирки.

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