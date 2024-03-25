Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась 'волшебной техникой'

Мама малыша поделилась действенным приемом, благодаря которому пятна на одежде "исчезают на глазах".

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Как быстро избавиться от пятен с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Хранить чистую одежду - это почти невозможная задача. Конечно, вы всегда можете положиться на мощные пятновыводители, но они могут быть дорогими и часто содержат сильные химические вещества.

К счастью, подкованная в уборке мама Эмма О'Доннелл нашла гениальное решение, которое не будет стоить вам ни копейки, пишет Mirror.

"Кажется кипяченая вода на любом пятне буквально творит магию. Поэтому мы собираемся попробовать", - сказала мама троих детей в TikTok. видео дня

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О'Доннелл из Шотландии наполнила чайник водой. После кипячения она облила кипятком часть одежды своего ребенка, которая была покрыта красным пятном. Пятно быстро удалилось, а одежда выглядела абсолютно новой.

"Вау, это магия", - восхитился один из подписчиков. Другая подписчица согласилась, прокомментировав: "Пятно буквально исчезло!" А третья добавила: "Я сохранила так много детской одежды".

Многие также рекомендовали собственные чистящие средства, чтобы удалить стойкие пятна. Несколько родителей одобрили использование таблеток для стирки в горячей воде, сказав, что они "не смогли бы жить без" этого лайфхака.

Однако они предупредили, что это следует делать только на белой одежде, чтобы предотвратить отбеливание цветов. Другие пользователи предложили нанести средство для мытья посуды Fairy прямо на одежду и потереть пятно, тогда как другие сказали, что белый уксус дал им впечатляющие результаты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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