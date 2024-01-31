Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

Вы узнаете, как вывести пятно от жира на куртке, когда попробуете на практике применить очень простой и легкий способ, который хорошо помогает.

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Как вывести жирное пятно с пуховика без стирки при помощи соли и моющего средства / Скриншот YouTube

Каждый из нас сталкивался с появлением на куртке пятна, которое нужно как можно скорее застирать, чтобы оно не въелось. Особенно актуален вопрос зимой – пуховик неудобный и быстро удалить свежее пятно не всегда удобно. Поэтому многие интересуются, как вывести жирное пятно с пуховика в домашних условиях. Мы расскажем вам о простом способе.

Как почистить зимнюю куртку без стирки в домашних условиях

Для начала приготовьте моющее средство. Налейте полчайной ложки на пятно и разотрите его пальцем по пятну. Сверху насыпьте соли и оставьте так постоять примерно на 5-10 минут. Нужно, чтобы средство вступило в реакцию с пятном. Так пятно удалится быстрее и без каких-либо излишних усилий.

После этого нужно вытереть остатки средства салфетки и несколько минут посушить пятно феном.

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В результате вы увидите, как от пятна не осталось и следа. Фен должен высушить место, где было пятно, досуха, и можно будет сравнить до и после.

Если пятно на куртке не отстиралось, ее можно отнести в химчистку. Там специалисты подскажут, что можно сделать в вашем случае.

Важно помнить, что этот способ поможет только тогда, когда пятно еще свежее. Если оно застарелое и въелось, нужно будет искать уже другой метод.

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