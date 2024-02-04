Женщина поделилась лучшим средством для выведения оранжевых пятен с белой одежды

Если вы не можете понять, почему на вашей одежде появились оранжевые следы, то это может быть ржавчина.

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Чем лучше всего отстирать белые вещи/ Коллаж Главред, фото freepik

Придать белой одежде сияние - задача не из легких, особенно когда приходится бороться с мрачными оранжевыми пятнами.

Как и многие занятые мамы, любительница уборки Бернадетт перепробовала всевозможные домашние средства, чтобы вывести оранжевые пятна с белых футболок. Ничего не помогало, и Бернадетт начала смиряться с тем, что, возможно, ей придется понести потери и выбросить свои белые вещи с оранжевым оттенком. Пока ей не порекомендовали удивительное средство для удаления пятен, которым она теперь клянется, оставляя свои топы как новенькие, пишет Mirror.

Как отстирать белые вещи

Зайдя в популярную группу Facebook, посвященную способам уборки, с фотографией испорченных топов, отчаявшаяся Бернадетт написала: "Так, друзья, мне нужна помощь... Хлоя пользуется солнцезащитным кремом и он оставляет оранжевые пятна. Я замачивала в двууглекислой соде, потом пробовала замачивать в Ванише, уксусе, отбеливателе для пятен, ополаскивателе, таблетках для посудомоечных машин. Как вернуть им белый цвет? Нужно спасти три рубашки".

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Любители уборки предлагали свои проверенные советы - от крема для бритья до таблеток для зубных протезов, но победителем оказался один необычный ингредиент - средство для удаления ржавчины. Сообщив участникам группы о своем успехе, Бернадетт сказала: "Решила поделиться, я рада, что наконец-то что-то сработало".

Как пользоваться средством против ржавчины

Если вы не можете понять, почему на вашей одежде появились оранжевые следы, то это может быть ржавчина, попавшая в стиральную машину, а значит, средство для удаления ржавчины может оказаться как раз кстати. Однако вам нужно быть осторожным при работе с удалителем ржавчины, который содержит очень сильные кислоты, и толстые резиновые перчатки - обязательное условие.

Сначала проверьте стойкость цвета. Нанесите каплю средства на скрытый участок и подождите несколько минут, после чего промойте водой. Отсутствие изменения цвета означает, что вещь устойчива к окрашиванию. Чтобы удалить пятна, сначала смочите испачканный участок водой, а затем нанесите средство для удаления ржавчины. Когда пятно перестанет быть заметным, прополощите его чистой водой, а затем постирайте в машинке в соответствии с указаниями на ярлыке по уходу. Дайте изделию высохнуть на воздухе.

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