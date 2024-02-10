Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

Домашнее средство с перекисью водорода, лимоном и кислородным порошком поможет вам избавиться от старых пятен и продезинфицировать матрас.

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Как быстро избавиться от пятен на матрасе в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот с YouTube

Люди тратят на сон в среднем 25 лет в течение всей жизни. По этой причине важно выбрать хороший матрас, который будет гарантировать отдых и поддерживать здоровье. Для продления срока его службы необходимо периодически чистить матрас от грязи.

Продезинфицировать и удалить желтые пятна с матраса можно в домашних условиях. Для этого вам понадобится только перекись водорода, лимон, хозяйственное или жидкое мыло и кислородный порошок.

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Для начала приготовьте "волшебное средство" для чистки. Смешайте 100 мл воды, 25 мл лимонного сока, 50 мл перекиси водорода и половину столовой ложки мыла, которое может быть как для рук, так для посуды. Эту смесь следует поместить в бутылку с распылителем.

Перед распылением вам следует насыпать на пожелтевший участок матраса кислородный порошок, который можно найти в супермаркетах разных марок. Затем предварительно приготовленную смесь распыляем с на участок, где мы нанесли порошок.

После того, как участок станет влажным, его необходимо распарить. Это можно сделать с помощью отпаривателя, а если у вас его нет, можно воспользоваться паром от утюга. Важно, чтобы утюг не касался матраса, чтобы он не прогорел. В конце вам надо потереть тряпкой место, где расположено пятно, оно понемногу будет исчезать.

Как избавиться от застарелых пятен на матрасе

Если желтое пятно очень старое, есть еще один лайфхак для очистки, который может помочь. В этом случае вам следует растворить моющее средство с кислородным порошком в горячей воде, смочить несколько тряпок и потереть ими участок с пятном.

Закончив уборку, удалите остатки моющего средства и мыла. Для этого распылите воду на участок и тряпкой вытрите остатки. Также вы можете использовать фен, чтобы высушить матрас.

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