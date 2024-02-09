Как очистить чайник, если он сгорел: способ, который выручит каждую хозяйку

Если вы не знаете, что делать, когда сгорел чайник на плите, приготовьте простую смесь, нанесите ее, после чего сможете легко отмыть весь нагар.

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Как очистить чайник от копоти, чтобы заблестел как новый / Скриншот YouTube

Каждой хозяйке хорошо известно, что чайник очень быстро может сгореть. Достаточно поставить его на огонь и снять с плиты через лишних несколько минут, как появится копоть. Поэтому возникает вопрос, чем отмыть гарь от чайника. Мы расскажем о простом способе, который быстро поможет решить проблему.

Как очистить чайник от коричневого налета

Подогрейте чайник

Чайник нужно будет мыть горячим. Поэтому надо набрать полный чайник воды и поставить на огонь. Можно добавить 1 чайную ложку лимонной кислоты, чтобы он очистился не только снаружи, но и изнутри.

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Приготовьте смесь для очистки чайника от пригорелости

Нам понадобятся 3 столовых ложки соды, столько же перекиси водорода и 1 столовая ложка любого моющего средства. Также не забудьте заранее купить перчатки, посуду и губку.

Делаем смесь и оставляем ее в маленьком контейнере.

Наносим пасту на чайник, ждем несколько минут, и чистим

После того как чайник закипел, нужно одеть перчатки и тщательно обмазать чайник со всех сторон смесью, которая получилась.

Ждем 10-20 минут, отправляем чайник в раковину и моем его губкой под проточной водой. Если нагар очень сильный, можно подождать дольше времени.

В результате чайник должен полностью очиститься от всего нагара.

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