Как отмыть плинтус до блеска: средство есть на каждой кухне

Отложите агрессивные химикаты. Вам понадобятся всего лишь два простых ингредиента.

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Как отмыть плинтус - лайфхак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чистка плинтусов — не самая приятная задача, и многие ею пренебрегают во время уборки. Однако грязь и пыль быстро накапливаться и со временем почистить плинтус становится еще сложнее. В этом случае в ход идет тяжелая артиллерия - супер сильные чистящие средства. Но на самом деле решить эту проблему намного проще, чем кажется.

Эксперт по товарам для дома поделился лайфхаком, как отмыть кухонный плинтус и плинтус в ванной. Причем таким способом, чтобы это было безопасно и для детей, и для животных, пишет Mirror.

Итак, отложите агрессивные химикаты. Вам понадобятся всего лишь два простых ингредиента - теплая вода и средство для мытья посуды. В результате плинтус будет выглядеть как новый.

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"Теплая вода, смешанная с небольшим количеством средства для мытья посуды, может очистить плинтус без необходимости использования агрессивных химикатов", — сказал он.

Эксперт рекомендует смешать теплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды в миске или ведре и протереть плинтус. Далее - желательно пройтись сухой тканью из микрофибры, чтобы убедиться, что пыль и грязь удалены.

Ранее эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки.

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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