УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как отмыть плинтус до блеска: средство есть на каждой кухне

Анна Ярославская
24 марта 2024, 03:45
Отложите агрессивные химикаты. Вам понадобятся всего лишь два простых ингредиента.
Уборка
Как отмыть плинтус - лайфхак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чистка плинтусов — не самая приятная задача, и многие ею пренебрегают во время уборки. Однако грязь и пыль быстро накапливаться и со временем почистить плинтус становится еще сложнее. В этом случае в ход идет тяжелая артиллерия - супер сильные чистящие средства. Но на самом деле решить эту проблему намного проще, чем кажется.

Эксперт по товарам для дома поделился лайфхаком, как отмыть кухонный плинтус и плинтус в ванной. Причем таким способом, чтобы это было безопасно и для детей, и для животных, пишет Mirror.

Итак, отложите агрессивные химикаты. Вам понадобятся всего лишь два простых ингредиента - теплая вода и средство для мытья посуды. В результате плинтус будет выглядеть как новый.

видео дня

"Теплая вода, смешанная с небольшим количеством средства для мытья посуды, может очистить плинтус без необходимости использования агрессивных химикатов", — сказал он.

Эксперт рекомендует смешать теплую воду с небольшим количеством средства для мытья посуды в миске или ведре и протереть плинтус. Далее - желательно пройтись сухой тканью из микрофибры, чтобы убедиться, что пыль и грязь удалены.

Ранее эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

В Украине масштабная воздушная тревога: РФ атакует ракетами страну

В Украине масштабная воздушная тревога: РФ атакует ракетами страну

04:16 Украина
Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

02:40 Украина
Оккупанты в шоке: Крым под массированным ударом ВСУ, раздались мощные взрывы

Оккупанты в шоке: Крым под массированным ударом ВСУ, раздались мощные взрывы

23:31 Украина
Все главные новости

Популярное

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание 16288

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание

Это ужас : комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в Крокусе 12510

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат 7080

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть 3317

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть

Последние новости

04:34

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими

04:16

В Украине масштабная воздушная тревога: РФ атакует ракетами страну

03:45

Как отмыть плинтус до блеска: средство есть на каждой кухне

02:40

Россияне хотят оставить Украину без воды: полковник назвал угрозы удара по дамбе

02:05

Париж отправит войска в Украину, а РФ сунется в Польшу и страны Балтии – прогнозВидео

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
01:35

Чем подкормить розы весной: 3 средства, после которых кусты замилуют обильным цветением

00:08

Вблизи Авдеевки появились новые подразделения РФ: в ВСУ раскрыли тактику врага

23 марта, суббота
23:31

Оккупанты в шоке: Крым под массированным ударом ВСУ, раздались мощные взрывыВидео

22:59

"Пытаются уничтожить нашу жизнь": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике

Реклама
22:49

Российский ведущий-путинист был на концерте в Крокусе с женой

22:29

"Ничтожество и подонок": Зеленский жестко набросился на Путина

22:07

Сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях: в ВСУ раскрыли шокирующие данные

21:25

В Великобритании показали первых украинских пилотов, которые закончили обучение на F-16Фото

20:43

"Они подготовились": Мусиенко сказал, когда РФ может нанести массированный удар

19:55

В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ - Андрющенко

19:46

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:10

"Запреты бить по НПЗ" со стороны Вашингтона: Украина на правильном путимнение

18:59

Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

18:46

РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

18:44

Наступление РФ иссякло на ключевых направлениях: офицер раскрыл возможности врага

Реклама
17:50

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

17:48

Россиян взорвали вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали мощного удара на юге

16:59

Теракт в Москве повлияет на ход войны в Украине: в Bloomberg раскрыли угрозы

16:57

Самая затяжная магнитная буря месяца: в страну ворвался почти 8-балльный шторм

16:52

Кого признают годным и будет ли бронь: названы сроки принятия закона о мобилизации

16:29

РФ не прекращает штурмы на юге: в ВСУ раскрыли масштабные потери оккупантов

16:20

Что нужно сжечь 24 марта, чтобы избавиться от проблем: строгие приметы дня

16:11

Атака России на энергетику была местью за болезненные для нее удары по нефтепереработке – РябцевЭксклюзив

15:52

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

15:11

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

14:50

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - завистьВидео

14:46

ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

14:39

"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

14:37

Дрогнула при упоминании про Уильяма: эксперт по языку тела прокомментировала обращение Миддлтон

14:17

Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

13:47

Скорблю о России: Лорак и ее бойфренд посочуствовали теракту в Крокусе

13:45

"Панцири" не спасут: РФ не защитит все НПЗ от ударов дронов – разведка Британии

13:16

Как и сколько раз кормить щенка и что можно дать со стола: советы для собаководов

13:07

"Ограниченно годные" будут служить в боевых подразделениях: нардеп раскрыл детали

12:52

"Россияне "гасят" Харьков": Жданов раскрыл худший сценарий новых ударов РФ

Реклама
12:48

У Кейт Миддлтон рак: принц Гарри и Меган Маркл решили поддержать принцессу

12:46

Только самые внимательные найдут клубнику за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

12:27

Церковный праздник 24 марта: что запрещено делать в первую неделю Великого поста

12:00

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадаютЭксклюзив

11:59

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

11:48

"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

11:47

Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

11:31

Цветение будет пышным, а листва - сочной: как применять яичную воду в саду и огороде

11:28

Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила необычное имя малыша

11:08

Чем сейчас опасна ротация на фронте: в ISW оценили решение Сырского

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять