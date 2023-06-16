Женщина придумала невероятную технику чистки плинтусов, которой поделилась со всеми.

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Ютубер придумала гениальный прием очистки плинтусов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Уборка дома может быть утомительным занятием. В доме есть места, которые печально известны тем, что собирают пыль. Одно из них - плинтус.

Автор YouTube-канала "Andrea Jean Cleaning" придумала невероятную технику чистки плинтусов. Самое приятное, что для этого используется то, что уже есть в вашем арсенале для уборки.

Не только плинтусы

Этот метод отлично подходит для пыльных углов под потолком, раздвижных дверей и окон, а также для надоедливых плинтусов.

Все, что вам нужно, - это ведро, теплая вода, веник, кусок ткани и ваш любимый кондиционер для стирки.

Подготовьте чистящее средство

Наполните ведро теплой водой. Затем добавьте пару капель кондиционера для ткани. Смочите ткань в смеси кондиционера для ткани и воды. Отожмите лишнюю воду. Затем оберните ткань вокруг щетки вашего веника или швабры.

Для этого также можно использовать старые вещи, чтобы легче было наматывать.

Затем закрепите концы резинкой. Кроме того, с помощью веника или швабры вам не придется нагибаться, чтобы добраться до вентиляционных отверстий, и вам не понадобится стул, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Как выглядит инструмент / скриншот с видео

Теперь вы можете приступить к оттиранию надоедливых следов пыли.

Плотно прижмите тряпку к поверхности, которую вы хотите очистить, и проведите ею по всей длине плинтуса. Вы сразу же увидите разницу и увидите, как сильно она запылилась.

Смотрите видео о том, как легко вытереть пыль на плинтусах:

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