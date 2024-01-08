Вы наверняка их не убираете: эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки

В доме есть много предметов, которые нужно обязательно убирать.

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C чего начать уборку / Коллаж Главред, фото flickr (Marco Verch)

Уборка дома может стать терапевтическим занятием, когда ваш дом из грязного превращается в сверкающее жилище, но один эксперт по уборке выявил некоторые места, которые люди всегда пропускают.

Хочется думать, что во время уборки вам удастся добраться до каждого уголка вашего дома, но фанат уборки Либби Уортон рассказала о самых грязных местах, на которые всегда нужно обращать внимание, и о наиболее распространенных местах, которые пропускают, пишет Mirror.

Самые грязные места в доме

Либби Уортон регулярно делится советами и рекомендациями по уборке в своих социальных сетях, и в своем недавнем видео она подчеркнула, что многие домовладельцы забывают чистить единственное, к чему люди прикасаются каждый день, - ручки и дверные ручки.

видео дня

"К ним прикасаются каждый день, и вы очень редко их чистите. Я использую антибактериальный спрей", - говорит она.

Другой предмет домашнего обихода, который, по словам Либби, редко чистят, - это миски для домашних животных. Владельцам следует помнить о бактериях, и она пояснила: "Миски для собак или любых других домашних животных - в них размножается множество бактерий. Даже если вы регулярно их моете, они, скорее всего, очень, очень грязные".

Следующим местом, которое Либби назвала неприятным, стали кухонные губки. "Если вы моете посуду и кладете губку в сторону - это нормально, но в одной такой губке может жить около 10 миллионов бактерий. Если у вас есть такая губка, я просто выбрасываю ее после использования".

Либби также рассказала, что деревянные предметы, такие как разделочные доски, - идеальное место для размножения бактерий.

"Любые разделочные доски - на них процветают бактерии, скажу я вам!" - процитировала она.

Либби рассказала о том, как много мест, куда может попасть грязь, и сказала: "В вашем доме есть много мест, которые действительно грязные, и на них гораздо больше микробов, чем вы думаете", - и посоветовала использовать антибактериальный спрей.

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