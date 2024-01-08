Нужен обычный нож: как понять, что куриное мясо испорчено

Этот простой, но надежный способ позволит вам делать правильный выбор.

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Как определить свежесть куриного мяса / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все любят полакомиться курочкой, но как определить свежесть куриного мяса, даже если вы не профессиональный кулинар? Наш простой, но эффективный тест с ножом поможет вам убедиться, что вы выбираете только самое свежее мясо для своих блюд.

Кстати, ранее мы рассказывали, как определить качество хлеба в домашних условиях. Соблюдение этих простых правил поможет вам выбрать хлеб, который соответствует вашим ожиданиям.

Как определить свежесть куриного мяса?

Даже опытные покупатели иногда сталкиваются с трудностью определения свежести куриного мяса. Внешне мясо может выглядеть аппетитно, но в приготовленном блюде оказаться не совсем приятным на вкус.

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Для проведения теста вам понадобится всего лишь нож и кухонная плита. Включите газовую конфорку и подогрейте нож. Затем проколите курицу. Если после этого вы почувствуете неприятный запах, это может свидетельствовать о недостаточной свежести мяса.

Этот тест на свежесть можно использовать как для курицы из магазина, так и для той, что хранилась в холодильнике. Просто проведите тест перед приготовлением, чтобы быть уверенными в качестве выбранного мяса.

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