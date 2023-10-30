Соблюдение этих простых правил поможет вам выбрать хлеб, который соответствует вашим ожиданиям и здоровью.

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Как определить качество хлеба в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хлеб - это важный и питательный продукт, который покрывает примерно треть ежедневных потребностей организма в пище. Он обладает богатым содержанием углеводов, белка, витаминов и минеральных веществ.

Для того чтобы выбрать качественный хлеб, существуют несколько простых советов.

Как понять что хлеб качественный?

Сегодня многие хлебопекарни производят хлеб по сокращенным срокам с применением ускоренных технологий. Однако, традиционный хлеб готовится на закваске, которая должна пройти не менее 4 часов.

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Ускоренная технология сокращает этот процесс. Поэтому перед покупкой хлеба, постарайтесь немного сдавить его пальцами. Традиционный хлеб будет упругим и пружинящим, в то время как хлеб с ускоренной технологией будет менее плотным.

Изучите состав хлеба

Важно прочитать список ингредиентов на упаковке хлеба. Это поможет вам определить, изготовлен ли хлеб по традиционным стандартам (ГОСТ) или с применением ускоренных методов (ТУ).

Некоторые булки могут быть без этикеток, но на каждом виде хлеба производитель должен предоставить информационный листок, который включает состав и производственные детали.

Понюхайте хлеб

Проверьте хлеб на наличие запаха плесени. Просто сожмите хлеб и если вы уловите запах, это может быть признаком использования старых или просроченных ингредиентов.

Обратите внимание на цвет хлеба

Учтите, что "убеленный" хлеб может содержать улучшители. Хороший качественный хлеб обычно не имеет излишней "убеленности."

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