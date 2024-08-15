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Почему неправильно говорить "банківська карта": какую ошибку допускают многие украинцы

Алёна Воронина
15 августа 2024, 11:55
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На самом деле слово "карта" имеет совсем другое значение. Это слово не связано с деньгами и банками.
Ольга Багний, украинский язык
Почему неправильно говорить "банківська карта"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда мы платим за какие-то товары или услуги безналичным способом, то можем говорить, что мы рассчитались "банківською картою". Однако на самом деле так говорить нельзя, ведь "карта" не может быть "банківською".

Слово "карта" имеет другое значение и используется в совершенно других случаях. А в случае с пластиковым предметом, с помощью которого мы можем пользоваться своими средствами без наличных, уместно будет использовать слово "картка". Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

""Готівка чи карта?" - такое могут спросить в магазине или в ресторане. И мы, соответственно, выбираем, как будем платить - наличными или картой. Но стоп - правильно говорить не "карта", а "картка" (когда речь идет о "банківській карті" - ред.)", - объяснила Багний.

видео дня

Она подчеркнула, что правильно говорить "банківська картка", "платіжна картка", "кредитна картка", "пластикова картка".

"А "карта" - это изображение поверхности Земли, технический документ. А еще - "гральна карта", - добавила Багний.

Смотрите видео с объяснением, почему неправильно говорить "банківська карта":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как говорить правильно - "вбрАння" или "вбраннЯ". Мало кто догадывается, какой секрет кроется в употреблении этого слова.

Также ранее Багний объяснила, как правильно - "рАзом" или "разОм". Чтобы запомнить, какое ударение следует ставить в этом слове, надо вспомнить слова известной среди украинцев песни.

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украинский язык Ольга Багний
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