"ВбрАння" или "вбраннЯ" - как говорить правильно: ответ удивит многих

Мало кто догадывается, какой секрет кроется в употреблении этого слова.

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"ВбрАння" или "вбраннЯ" - как говорить правильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если в разговоре с друзьями или знакомыми вы слышите, что кто-то в слове "вбрання" ставит ударение на первый слог, не стоит спешить делать замечание этому человеку. Это слово довольно часто попадает в список слов со спорными ударениями, ведь на все и не всегда знают, как правильно их произносить.

На самом деле, "вбрАння" не является неправильным вариантом произношения этого слова - так можно говорить. Но в то же время можно говорить и "вбраннЯ". Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"На днях смотрела один фильм. Персонаж говорил об одежде и употребил слово "вбрання" с ударением на первый слог. Вам может показаться это ударение необычным, но оно правильное. Впрочем, ударение на второй слог также правильное. Слово "вбрання" имеет двойное ударение - можно говорить "вбрАння", а можно говорить "вбраннЯ", - объяснила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, как говорить правильно - "вбрАння" или "вбраннЯ":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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