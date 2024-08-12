Что значит "зійти на пси": лишь единицы знают истинное значение

Мало кто знает, что на самом деле означает это выражение.

https://glavred.info/life/chto-znachit-ziyti-na-psi-lish-edinicy-znayut-istinnoe-znachenie-10587776.html Ссылка скопирована

Что значит "зійти на пси"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Со словами "собака" и "пес" есть очень много различных фразеологизмов. Однако если одни из них широко употребляемые и не удивят большинство украинцев, то есть такие, о значении которых догадываются лишь единицы. К такому списку справедливо можно отнести выражение "зійти на пси".

Что именно означает эта фраза, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Ходят слухи, что на следующей Летней Олимпиаде уже не будет такого вида спорта, как бокс. И кто-то говорит, что Олимпиада "сходить на пси". Что означает это выражение?", - отметила Багний.

видео дня

Она объяснила, что "сходити на пси" означает "потерять свой прежний вид, потерять значение, прийти в упадок и обнищать".

Смотрите видео с объяснением, что означает "сходити на пси":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему слова "зараз" и "тепер" - это не одно и то же самое. Не все знают, какими именно оттенками значений отличаются эти два слова. На самом деле они не всегда являются взаимозаменяемыми.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "страхополох". Такое слово можно услышать нередко, однако не все догадываются, какое именно значение оно имеет.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред