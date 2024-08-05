Что такое "страхополох": мало кто знает правильный ответ

Такое слово можно услышать нередко, однако не все догадываются, какое именно значение оно имеет.

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Что такое "страхополох"/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Нередко в разговоре с другими людьми могут проскакивать такие слова, которые могут нам быть знакомыми, но истинное значение которых мы не знаем. В такой список часто попадает и слово "страхополох" - не все могут точно объяснить, что именно оно означает.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какое значение имеет это слово и когда его нужно употреблять.

"Сила в отсутствии страха, а не в количестве мышц. Кстати, о страхе. Человека, который всего боится, называют не только "боягузом", а й "страхополохом", "страхопудом" или "страшком". Еще есть варианты "заяча душа" и "не з хороброго десятка", - рассказала Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, что такое "страхополох":

В толковом словаре украинского языка отмечается, что слово "страхополох" означает то же самое, что трус.

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "давати наганяй". Мы все время от времени слышим подобные фразеологизмы, но не все знают, что они на самом деле означают.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші". Со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переказувати", и "переводити". Но в каждом из этих случаев фраза будет иметь совсем другое значение.

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