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Носили даже мужчины - почему в 17-18 веке ходили с напудренными париками

Руслана Заклинская
18 апреля 2025, 21:56
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Парики, которые теперь воспринимаются как театральный или карнавальный атрибут, в прошлом были важным элементом повседневной жизни, особенно среди элиты.
Носили даже мужчины - почему в 17-18 веке ходили с напудренными париками
Зачем в древности люди носили парики / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему носили парики в Древнем Египте
  • Какие функции выполняли парики в разные исторические периоды
  • Почему мужчины носили парики в XVIII веке

Парик в наше время является преимущественно элементом сценического образа, карнавального костюма или средством скрыть облысение. Однако в прошлом они были важным элементом повседневной жизни, особенно среди элиты.

В разные исторические периоды парики служили знаком статуса, символом моды, а также средством скрыть проблемы со здоровьем или гигиеной. Они отражали не только вкусы эпохи, но и страхи, стремления и потребности общества. Чтобы понять эту странную на первый взгляд моду, стоит окунуться в исторический контекст и рассмотреть различные аспекты ее распространения, о которых узнал Главред.

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Зачем в прошлом носили парики в прошлом

Ношение париков в прошлом имело под собой целый комплекс причин, которые менялись в зависимости от эпохи и социального класса. Одной из древнейших функций парика была защитная. В Древнем Египте, например, густые парики из натуральных волос или растительных волокон защищали выбритые головы от палящего солнца и пыли. Также они служили своеобразной гигиенической мерой, поскольку позволяли легче избавляться от вшей и других паразитов - собственные волосы было проще побрить и заменить париком, чем постоянно вычесывать паразитов.

Со временем к этим практическим функциям добавились эстетические и социальные. Парики стали способом изменить внешность, добавить объема редким волосам или создать модную прическу, которая могла быть сложной и требовала значительных усилий для поддержания в надлежащем виде на собственных волосах. Особенно это стало актуальным в периоды расцвета пышных причесок, когда парик позволял быстро и эффектно соответствовать модным тенденциям.

Почему в древности люди носили парики в древности

В разные исторические периоды парики выполняли разные функции. В средневековой Европе они стали популярными благодаря королю Людовику XIII, который начал носить парик из-за преждевременного облысения, пишет Википедия. Его сын, Людовик XIV, сделал парики обязательным элементом придворной моды, что привело к их широкому распространению среди аристократии.

Почему в 18 веке мужчины носили парики

XVIII век стал настоящим золотым веком мужского парика, особенно среди аристократии и состоятельных слоев населения. В этот период парик превратился в неотъемлемый атрибут статуса и власти. Большой, белый или седой парик символизировал зрелость, мудрость и уважение. Его носили юристы, врачи, политики и представители королевской семьи, подчеркивая свою принадлежность к элите.

Кроме того, парик оставался элементом моды и эстетики. Сложные прически с буклями, косичками и пудрами были признаком элегантности и утонченности. Поддержание собственных длинных волос в таком виде было сложным и дорогим, поэтому парик стал удобной альтернативой.

Также считалось, что ношение парика способствует гигиене, скрывая не всегда чистые собственные волосы под слоем искусственных. Кроме того, парики обрабатывали пудрой и лавандовым маслом, что считалось эффективным средством против паразитов.

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