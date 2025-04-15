Можно 'получить на орехи': почему в Испании запрещено брать продукты в руки

Вы узнаете
- Что не стоит делать в Испании
- Какая привычка раздражает местных жителей
У многих людей Европы есть одна общая привычка, которая очень раздражает испанцев.
В частности, блогер, который переехал в Испанию, рассказал, что сам нарушил это правило, за что "получил на орехи", пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
По его словам, местных жителей, а особенно владельцев продуктовых прилавков, очень раздражает, когда люди берут в руки продукты, чтобы просто "проверить их".
"Если вы идете на один из многих продуктовых рынков в этой стране, то не берите фрукт, будто он ваш, и не сжимайте его, чтобы проверить, созрел ли он. Это ответственность человека, который подает фрукты или овощи", - подчеркнул он.
Блогер также добавил, что в супермаркетах не следует прикасаться к готовым продуктам, которые не требуют термической обработки, такие как: ветчина, сыр и тому подобное. Вы должны подождать, пока продавец не предложит вам попробовать образец или же попросить об этом самостоятельно.
Если вы просто так возьмете продукт в руки, чтобы рассмотреть его, это будет очень раздражать людей за прилавком.
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