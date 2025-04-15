Можно 'получить на орехи': почему в Испании запрещено брать продукты в руки

В Испании существует одно необычное правило, которое может многих удивить.

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Интересные правила в Испании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что не стоит делать в Испании

Какая привычка раздражает местных жителей

У многих людей Европы есть одна общая привычка, которая очень раздражает испанцев.

В частности, блогер, который переехал в Испанию, рассказал, что сам нарушил это правило, за что "получил на орехи", пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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По его словам, местных жителей, а особенно владельцев продуктовых прилавков, очень раздражает, когда люди берут в руки продукты, чтобы просто "проверить их".

"Если вы идете на один из многих продуктовых рынков в этой стране, то не берите фрукт, будто он ваш, и не сжимайте его, чтобы проверить, созрел ли он. Это ответственность человека, который подает фрукты или овощи", - подчеркнул он.

Блогер также добавил, что в супермаркетах не следует прикасаться к готовым продуктам, которые не требуют термической обработки, такие как: ветчина, сыр и тому подобное. Вы должны подождать, пока продавец не предложит вам попробовать образец или же попросить об этом самостоятельно.

Если вы просто так возьмете продукт в руки, чтобы рассмотреть его, это будет очень раздражать людей за прилавком.

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