Как нравиться людям: 10 эффективных привычек

Привлекательная личность зависит от привычек. Язык тела, голос и доброта помогают создать сильное впечатление.

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Как нравиться другим людям / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что делать, чтобы нравиться людям

Что больше всего нравится людям

Привлекательность - это не только о внешности, но и о целом комплексе сигналов, которые человек может транслировать через свое поведение, язык тела и мышление. Что делать, чтобы понравиться людям, поможет разобраться Главред.

Будьте всегда на позитиве

Оптимизм нравится всем людям, он действует на них, как магнит, ведь вызывает приятные эмоции. Если вы будете излучать радость и счастье, люди будут тянуться к вам.

Станьте активным слушателем

Что больше всего нравится людям? Люди любят, когда их слушают и слышат. Вы станете привлекательной личностью, интересной для общения, если будете показывать свою заинтересованность в них.

Доброта

Высшим признаком высокоразвитой личности является человечность и доброта. Если вы будете поддерживать других, проявлять чуткость и понимание, вам будут доверять.

Гигиена

Возможно, это и банальный совет, но мало кто хочет общаться с людьми, которые не соблюдают правила личной гигиены. Чистая одежда и приятный запах создают положительные ассоциации, и людям приятно будет с вами общаться.

Всегда будьте собой

Иногда очень сложно быть честным, но быть собой - это проявление большой смелости и силы. Люди любят честных и сильных личностей. Современный мир высоко ценит аутентичность.

Уверенность в себе

Всегда старайтесь быть уверенными в себе - такие люди магнетичны и харизматичны. Другие интуитивно тянутся к тем, кто верит в собственные силы.

Чувство юмора

Развивайте свое чувство юмора. Смех сближает людей, помогает наладить коммуникацию и создать уютную атмосферу для общения.

Улыбка

Искренняя улыбка - мощный инструмент в общении. Она делает человека более доступным и доброжелательным. Люди подсознательно тянутся к тем, кто излучает тепло.

Язык тела

Блогер Таня Стороженко отмечает, что наши жесты и осанка могут сказать не меньше, чем слова. Если вы поддерживаете зрительный контакт, избегаете закрытых поз (скрещенные руки или ноги), слегка наклоняетесь к собеседнику - это демонстрирует вашу заинтересованность и уважение. Чем спокойнее вы проявляете себя внешне, тем увереннее вас воспринимают другие.

Голос

Таня также отмечает, что голос - это наш инструмент уверенности. Не стоит злоупотреблять эмоциональными вставками. Существует много слов-паразитов, от которых следует избавиться. По ее мнению, чем увереннее в себе человек, тем ниже его голос.

Общие интересы

Если вы будете акцентировать внимание на том, что вас объединяет, а не разъединяет, это создаст ощущение комфорта и доверия. Найдите точку соприкосновения - это могут быть фильмы, книги, планы, увлечения. Во время общения важно искренне интересоваться личностью собеседника, обращать внимание на его интересы, внешний вид, делать комплименты. Однако следует быть внимательным - лесть легко заметна, поэтому комплименты должны быть искренними. Чтобы проявить искренний интерес, посмотрите на человека, найдите в нем то, что вам действительно нравится, и подчеркните это. Ищите в собеседнике что-то общее - благодаря этому можно установить контакт и понравиться человеку. Когда человек видит, что с ним ведут себя открыто, честно и имеют общие интересы, у него возникает чувство безопасности, интерес и желание продолжать общение.

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О канале Тани Стороженко Таня Стороженко имеет YouTube-канал, посвященный саморазвитию, финансовой грамотности и достижению успеха в жизни. На канале представлен плейлист с видео на эти темы. Канал создан в 2024 году, сейчас подписчиками являются более 27 тысяч пользователей.

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