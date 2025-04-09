Как выглядеть лучше и как скрыть лишний вес на фото

Почему в зеркале мы выглядим лучше и почему селфи приятнее обычного фото - раскрываем эффект знакомости и секреты выгодного ракурса.

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Как выглядеть худее на фото / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему в зеркале мы выглядим лучше, чем на фото

Как выглядеть хуже на фотографии

Даже если вы абсолютно спокойно относитесь к критике, факт остается фактом: смотреть на свое отражение в зеркале нам нравится больше, чем на фотографию. Почему так происходит, попытается рассказать Главред.

Наблюдения показывают, что нам больше нравится смотреть на свое отражение в зеркале, и больше нравятся снимки, сделанные на фронтальную камеру. Однако когда нас фотографируют сбоку, результат может нас не порадовать. Психологи объясняют, почему это может происходить:

Почему в зеркале мы выглядим лучше, чем на фото

Мозг любит симметрию

Человек устроен так, что симметрия кажется ему привлекательной. Если правая сторона лица выглядит так же, как и левая, это кажется правильным, сбалансированным, безопасным и упорядоченным. Чаще всего нам нравится свое отражение только с определенного ракурса - того, где удается "поймать" симметрию. То же самое с селфи: мы можем повернуть камеру так, чтобы лицо выглядело правильным. На обычных фотографиях мы видим себя необычным и реалистичным образом - это лишает нас ощущения привычной красоты.

Как нас видят другие

Мы привыкаем к тому, как выглядим в зеркале, и мозг воспринимает это как нечто комфортное и знакомое. Такой психологический феномен называется эффектом знакомости - мы отдаём предпочтение тому, что видим чаще. Когда нас фотографируют обычной камерой, мы видим себя так, как нас видят другие - и это часто шокирует, потому что кажемся себе непривлекательными. Иногда мы даже не узнаем себя на фото. А селфи на фронтальную камеру похожи на наше зеркальное отражение, поэтому и кажутся нам приятнее.

Самокритика

На фотографиях мы часто видим даже малейшие недостатки. В зеркале мы их обычно не замечаем, поэтому на снимках кажемся себе хуже.

Перспектива

Фото, сделанные обычной камерой, могут искажать перспективу, что делает черты лица асимметричными. Мозг считывает это как отклонение от нормы и реагирует негативно.

Как выглядеть стройнее на фотографиях

Поднимите подбородок и немного поверните голову. Модели и актрисы часто запрокидывают голову, чтобы избежать двойного подбородка. Это делает лицо более изящным.

Модели и актрисы часто запрокидывают голову, чтобы избежать двойного подбородка. Это делает лицо более изящным. Станьте под углом 45 градусов. Как рассказывают на Ютуб канале "О позировании и фогеничности", избегайте съемки "в лоб". Повернитесь немного в сторону, поставьте одну ногу перед другой, направленную к камере, а вес перенесите на заднюю ногу.

Как рассказывают на Ютуб канале "О позировании и фогеничности", избегайте съемки "в лоб". Повернитесь немного в сторону, поставьте одну ногу перед другой, направленную к камере, а вес перенесите на заднюю ногу. Положите руку на бедро или талию. Так рука не будет прижата к телу, и плечи не будут выглядеть широкими.

Так рука не будет прижата к телу, и плечи не будут выглядеть широкими. Делайте фото сверху. Камера чуть выше уровня лица удлиняет шею и тело - это делает вас визуально стройнее.

Камера чуть выше уровня лица удлиняет шею и тело - это делает вас визуально стройнее. Не скрещивайте ноги в коленях. Если фотографируетесь сидя, лучше скрестить ноги в области лодыжек и сесть на край стула. Так ноги будут выглядеть стройнее и изящнее.

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О канале "О позировании и фотогеничности" Канал ведет Лидия Кожевникова, фотограф и эксперт по фотогеничности. Он посвящен обучению искусству позирования и подготовке к фотосессиям. Лидия является автором книги "Формула Фотогеничности" и курса "Прокачай свою фотогеничность". Сейчас на канал подписалось 442 пользователя.

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