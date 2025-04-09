Как одеваться стильно и молодо после 40: пять крутых подсказок от дизайнера

Некоторые образы могут сделать вас намного моложе, а другие наоборот.

https://glavred.info/fashion/kak-odevatsya-stilno-i-molozhe-posle-40-pyat-krutyh-podskazok-ot-dizaynera-10654334.html Ссылка скопирована

Как одеваться стильно в 40 лет / Коллаж Главред, фото Pixabay

Внешняя красота начинается с принятия своего тела и любви к себе внутри.

Хороший и стильный внешний вид женщины в ее 40 лет, на самом деле начинается с внутренней работы. Он начинается с желания чувствовать себя хорошо, что приводит к уверенности, которая затем позволяет вам использовать моду как мощный (и веселый!) инструмент.

Так что... если вы можете создать более привлекательную фигуру и стильный образ с помощью нескольких простых уловок стиля, почему бы и нет, верно? Свои лайфхаки на тему стиля приводит основательница модной и стильной одежды для женщин, эксперт по стилю Эрин Брасби.

видео дня

Стильные образы для женщин 40+

1. Отказ от горизонтальных полос

Полосы не очень подходят многим из нас, потому что они визуально делают нас шире.

Широкие полосы...Топ слева добавляет объема животу и бедрам, он слишком длинный, а завязка сбоку устарела, некрасива и добавляет странный объем бедрам. Брюки и обувь в порядке, но вы определенно можете заменить их на пару джинсов, чтобы выглядеть более современно.

Если вы собираетесь носить полоски, выбирайте вместо них тонкие, диагональные или вертикальные полоски. Эта футболка с V-образным вырезом имеет классные, узкие диагональные полосы, которые намного больше подчеркивают и стройнят.

Как выглядеть стильно в 40 лет / Фото busbeestyle.com

2. Больше не значит лучше

Может возникнуть соблазн купить вещи с "большей" детализацией, но некоторые детали дизайна могут привлечь внимание к тем местам, которые вы не хотите выделять.

Проблемы слева...У кардигана есть завязка, которая на самом деле подчеркивает живот! Она обрамляет нижнюю часть живота, а это распространенная проблемная зона для многих женщин. Она добавляет больше ткани и объема вокруг живота и привлекает туда внимание.

Удлиненный вариант выглядит более современным из-за длины и простоты. А пара темных джинсов с высокой посадкой, делают образ более молодежным. И пару шикарных коричневых ботильонов.

Как выглядеть стильно в 40 лет / Фото busbeestyle.com

3. Откажитесь от крупных цветочных принтов

Цветочные узоры всегда в тренде, но их не так просто стилизовать. Они, в целом, очень каверзные. Они могут выглядеть дешево и безвкусно.

Проблемы слева...Эта объемная, смелая туника с цветочным узором не очень хороша. Масштаб принта не идет, а длина тоже плохая, так как смелый принт только подчеркнет и сделает ваш живот, попу, бедра и ягодицы больше.

Если вы собираетесь носить цветочный принт, то выберите топ, как на фото справа, с более мелким, но изысканным принтом. Эта блузка также короче и имеет привлекательный открытый вырез!

Как выглядеть стильно в 40 лет / Фото busbeestyle.com

4. Остерегайтесь комплектов

Есть действительно шикарные и изысканные комплекты с одинаковыми вещами. Но есть также комплекты, которые заставят вас выглядеть ужасно…

На первом фото коллажа, комплект одежды для отдыха с анималистичным принтом. Он выглядит реально плохо.

Вместо того, чтобы выбрать однотонный комплект, обращайте внимание на сдержанный принт в женственной нейтральной цветовой палитре.

Как выглядеть стильно в 40 лет / Фото busbeestyle.com

5. Обратите внимание на карманы

В большинстве случаев карманы привлекут внимание. Если у вас свитер с большими гигантскими карманами на бедрах, он привлечет внимание и сделает ваши бедра визуально больше, а это место, которое многие женщины не хотят увеличивать!

Есть еще одна проблема с карманами. Длинная туника на пуговицах имеет манжеты с леопардовым принтом и карман с леопардовым принтом. Это может показаться современной деталью, но на самом деле это не молодит.

Более безопасный вариант — добавить принт с помощью аксессуаров, таких как этот леопардовый клатч. Укороченная длина и более облегающий силуэт этой рубашки делает образ намного более молодым.

Как выглядеть стильно в 40 лет / Фото busbeestyle.com

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред