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Скрыть седину легко - топ методы окрашивания волос

Марина Иваненко
24 марта 2025, 14:02
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Окрашивание седых волос можно сделать дома! Используйте мелирование или натуральные средства, чтобы скрыть седину быстро и безопасно.
Как скрыть седину
Как скрыть седину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какая техника окрашивания скрывает седину
  • Эффективные методы окрашивания волос дома

Чаще всего седина появляется с возрастом под влиянием различных факторов. Основная причина - нарушение выработки меланина, который содержится в волосах, коже, тканях и сетчатке глаза. Как скрыть седину на темных волосах поможет разобраться Главред.

Мелирование

Наиболее эффективной техникой считается мелирование. Оно помогает справиться с частичной сединой, позволяя окрашивать лишь отдельные пряди, а не всю длину. Кроме того, мелирование не привлекает лишнего внимания к седине благодаря сочетанию нескольких оттенков.

Мелирование - это частичное окрашивание волос. Рекомендуется окрашивать седые пряди, если их не более 30% у брюнеток и 40% у светловолосых.

Преимущества:

  • Маскирует седые волосы, не затрагивая локоны с естественным пигментом.
  • Минимально вредит волосам, в отличие от полноценного окрашивания.
  • Не требует частого проведения процедуры.
  • Подходит для любой длины волос.

Натуральные методы окрашивания волос дома

Чтобы скрыть седину, чаще всего используют краску для волос. Однако существуют и натуральные средства, которые могут закрасить седину в темный цвет. Чем можно скрыть седину на темных волосах:

Чай и кофе

Как рассказывают на YouTube-канале "Красота и здоровье / Энергия и молодость", очень эффективным средством для закрашивания седины является черный чай или крепкий кофе. Их можно использовать как обычный ополаскиватель для волос.

Приготовьте чашку черного чая или крепкого кофе и дайте им остыть. Затем вымойте волосы, промойте чистой водой, налейте на них чай или кофе и осторожными движениями помассируйте кожу головы, чтобы жидкость равномерно покрыла все волосы. Оставьте на несколько минут, после чего промойте теплой водой и высушите.

Такой метод поможет частично затемнить седину благодаря натуральным пигментам, содержащимся в чае и кофе. Важно помнить, что это лишь временный эффект, и цвет будет светлеть с каждым мытьем головы.

Травы

Смесь натуральных трав тоже может быть отличным вариантом для затемнения седых волос. Для этого необходимо заварить листья шалфея и розмарина, дать смеси настояться в течение часа, после чего процедить. Полученное средство нанесите на волосы и оставьте на час, затем промойте теплой водой.

Имбирь и вода

Для этого средства понадобится тертый имбирь и две чашки воды. Воду нужно нагреть, добавить столовую ложку тертого имбиря и оставить примерно на 15 минут. Затем раствор следует процедить и дать ему остыть. Когда жидкость станет прохладной, ее нужно нанести на волосы, помассировать, а через 30 минут смыть.

Ромашка и куркума

Такое средство подойдет людям с русыми или светлыми волосами.

Воду необходимо довести до кипения, после чего добавить ромашку и три маленькие ложки куркумы. Далее воду нужно снять с огня и оставить остывать в течение 20 минут. Полученную смесь используют в качестве ополаскивателя после обычного мытья головы. Для достижения лучшего эффекта рекомендуется массировать кожу головы во время процедуры.


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О канале "Красота и здоровье / Энергия и молодость

Канал создан в 2018 году. Сейчас подписчиками являются более 2 тысяч пользователей. На канале можно найти разнообразную информацию и эффективные советы для того, чтобы улучшить состояние здоровья, полезные советы по уходу за собой и сохранения молодости. Здесь размещены видео с полезными лайфхаками для ухода за кожей, волосами и телом; натуральные методы поддержания здоровья; рекомендации по питанию и здоровому образу жизни; фитнес и йога для поддержания хорошего самочувствия; экспертные советы для того, чтобы улучшить физическое и эмоциональное состояние.

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