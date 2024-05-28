В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблему

"В какой цвет лучше красить седые волосы?" - с этой проблемой в определенный момент сталкиваются множество людей. Главред поясняет, что нужно делать.

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Какое окрашивание лучше всего скрывает седину? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какое окрашивание лучше всего скрывает седину?

Если сложилась ситуация, как в пресловутом хите: "Пусть голова моя седа, мои года ‒ мое богатство", но, в отличие от лирического героя, человека это не устраивает, то есть множество вариантов справиться с ситуацией. Но, как говорит американская бьюти-блогерка Николь Джонсон. сперва обязательно проконсультируйтесь с опытным мастером-парикмахером ‒ пусть он сперва поможет подобрать оптимальный вариант окрашивания (с учетом индивидуальных особенностей волос). Кроме того, стоит:

Регулярно подкрашивать корни ‒ поможет поддерживать желаемый цвет и скрывать отрастающую седину.

Использовать специальные средства для ухода за окрашенными волосами ‒ они помогут сохранить цвет волос ярким и насыщенным.

Нужно со специалистами хотя бы приблизительно подсчитать уровень седины. Если ее до трети, то можно использовать стойкие или безаммиачные краски. Если ее от трети до половины ‒ нужны стойкие краски (и, по всей вероятности, потребуется смешивание оттенков). Половина и сильнее ‒ лучше всего подойдут стойкие краски насыщенных оттенков.

Если вы хотите восстановить свой натуральный цвет волос, то:

На светлых волосах гораздо легче закрасить седину и подойдут краски очень широкого спектра оттенков.

На темных волосах понадобятся стойкие краски соответствующих оттенков (каштановые, шоколадные, черные).

Если нужно добиться максимального закрашивания ‒ то берите стойкие краски и темные оттенки. Если нужен естественный эффект ‒ безаммиачные краски и при помощи техник балаяж и шатуш.

Если охота закрасить седину в какой-то модный цвет ‒ нужны стойкие краски и любые оттенки (естественно, по рекомендации мастера).

Есть несколько вариантов окрашивания, которые помогут хорошо скрывают седину:

Стойкие краски ‒ обеспечивают наиболее полное закрашивание седины на срок до 4-6 недель.

Безаммиачные краски ‒ щадят волосы, но могут не на 100% закрасить седину (но подойдут для шевелюры, которая склонна к ломкости и сухости.

Техники балаяж/шатуш ‒ создают эффект плавного перехода цвета, позволяя отрастать седине менее заметно.

Опытные парикмахеры советуют использовать краски оттенков с рыжеватым, медным или золотистым отливом, ведь они хорошо закрашивают седину и дают сиящую шелелюру.

Кто такая Николь Джонсон? Николь Джонсон - известная американская бьюти-блогер и писательница. По состоянию на май 2024 года на ее YouTube-проект подписаны 1,08 млн человек.

Как скрыть седину без полного окрашивания?

В принципе, все-таки существует несколько химических способов спрятать седину без полного окрашивания волос:

Во-первых, шампуни ‒ дают легкий тонирующий эффект, смываются после нескольких применений. Подходят для людей, которые только начали седеть.

Во-вторых, бальзамы ‒ чуть более стойкие, чем шампуни, держатся до двух-трех недель.

В-третьих, тоники ‒ самые стойкие, могут держаться до месяца.

В-четвертых, можно взять, тушь для волос ‒ с ее помощью можно замаскировать седину у корней либо отдельные седые волоски (плюс она достаточно легко смывается и еще ее можно подобрать подходящий к вашему оттенку волос).

В-пятых, средства с тонирующим эффектом ‒ кроме матирования волос, они прекрасно скрывают седину у корней (плюс компактный формат ‒ удобно брать с собой).

Но можно брать и натуральные средства. Скажем, порошок хны или басмы ‒ они придают волосам натуральный оттенок и могут замаскировать седину. Или банальнейшие чай с кофе: ополаскивание волос крепким чаем или кофе придает им легкий оттенок. Не обойдется и без сока лимона ‒ осветляет волосы, делая седину менее заметной (подходит для светлых волос). Он хорош и если нужно покрасить седину на тонкой стрижке (правда, только на удачно подобранной ‒ она и поможет визуально уменьшить количество седины). Можно постараться сделать и многослойную стрижку ‒ но этот вариант сложен создают объем, делая седину менее заметной.

В принципе, поможет и укладка (если она объемная, то точно будет отвлекать внимание от седины).

Но нужно и важно помнить, что эффективность всех вышеуказанных методов крайне сильно зависит от количества седых волос на голове. Плюс ‒ не забудьте перед использованием любых средств провести тест на аллергическую реакцию (ведь натуральные средства могут не подходить для окрашенных волос).

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