УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Окрашивание волос в синий цвет - новый бьюти-тренд: как покрасить дома

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 апреля 2020, 20:50

Никто голубым волосам не обещал в этом году невиданных высот на модном олимпе. Наверное, старушка мода 2020 сходит с ума от такого хулиганства.

  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram

Карантин прогнал прочь из нашей жизни почти все краски. Эмоции "похудели", приятные волнующие переживания стали редкостью. Теплые дружеские встречи за чашкой вкусного кофе стали воспоминанием о прошлом, которое сегодня уже кажется чем-то нереальным и недостижимым.

И кто сказал, что мы плохо жили?

В той жизни мы могли добавить впечатлений и счастья в свою жизнь прогулкой по вечернему городу, походом на концерт, в кино и по магазинам. Когда внезапно на голову сваливалась грусть, мы могли подбодрить себя стильной обновкой или книгой.

Конечно, сегодня многое доступно с доставкой на дом, никто и не спорит. Мы, наверное, еще должны научиться жить в ритме одиночества и тихих жизненных радостей.

А пока что каждый живет так, как умеет, и добавляет красок в свой мир всеми доступными способами.

Скажем, внезапно мир заполонил свежий тренд - окрашивание волос с синий цвет. Хотя это и не новый тренд, ведь никто голубым волосам не обещал в этом году невиданных высот на модном олимпе. Наверное, старушка мода 2020 сходит с ума от такого хулиганства.

Для одних это протест. Для других - желание выделиться на фоне карантина, который заставляет нас соблюдать социальную дистанцию. Для третьих это немного солнца в холодной воде и возможность чувствовать жизнь. Есть и немало тех, кто просто поймал тренд и уже успел перекрасить волосы.

Главред собрал фотогалерею самых ярких вариантов модного окрашивания волос в голубой цвет из Инстаграм – вы убедитесь, что синие волосы диктуют свои правила и покоряют сердца. Кроме того, мы расскажем вам, как покрасить волосы в синий цвет дома.

Как покрасить волосы в синий цвет в домашних условиях – пошаговая инструкция

Шаг 1

Нужно осветлить волосы и очистить их от предыдущего цвета, если такой есть. Вы можете использовать средство для удаления цвета, осветляющий шампунь или осветлитель – все зависит от того, что у вас на волосах сейчас.

Шаг 2

Если вам пришлось отбелить волосы, тогда обязательно используйте кондиционер для восстановления волос, и дайте им несколько дней покоя. Дело в том, что процедура осветления немного портит волосы, и будет лучше, если вы сразу не будете их красить.

Шаг 3

Перед процедурой окрашивания тщательно вымойте волосы. Только не нужно на этом этапе использовать кондиционер для волос, так как он все испортит и помешает окрашиванию прядей.  

Шаг 4

Перед окрашиванием защитите свою одежду и кожу. Наденьте старую футболку, которую вы не против запачкать и выбросить. Оберните полотенце или халат вокруг шеи, чтобы защитить кожу от краски, и наденьте виниловые перчатки, чтобы краска не испачкала руки и ногти.

Вы также можете нанести немного вазелина по краям линии роста волос и ушей, чтобы предотвратить окрашивание кожи.

Шаг 5

Смешайте краситель, если того требует инструкция. Правда, сегодня в продаже есть красители, которые смешивать не нужно. Для удобства перелейте краситель в пластиковую миску, чтобы было легче его использовать и наносить на волосы.

Шаг 6

Нанесите краску на волосы, делайте это частями, начиная снизу вверх. Для этого верхнюю часть шевелюры заколите на макушке пластиковой заколкой для волос. Начинайте красить с корней, потом прокрашивайте пряди. Но, самое главное – читайте свою инструкцию, там все четко написано, и сложностей возникнуть не должно.

Шаг 7

После окрашивания наденьте на голову шапочку для душа или полиэтиленовый пакет. Держите краску на волосах столько времени, сколько указанно в вашей инструкции – обратите внимание, в зависимости от производителя краски, время может быть разным.

Шаг 8

Смывайте краску, пока вода не станет почти чистой. Старайтесь ополаскивать волосы только прохладной водой. Теплая вода может удалить больше краски, а цвет может выглядеть не таким ярким.

После того, как вы смоете краску, вытрите волосы полотенцем. Не сушите волосы феном, потому что высокая температура может повредить их.

Шаг 9

Ополосните волосы в течение 2 минут в воде с уксусом в такой пропорции: чашка уксуса, чашка воды.

Потом хорошо промойте волосы, чтобы удалить запах уксуса.

Все, привет, синие волосы!

И еще, чем реже вы будете мыть волосы, тем дольше будет сохраняться цвет. По возможности используйте для мытья синих волос прохладную воду, чтобы не вымывался краситель. Постепенно ваши волосы из синих станут бирюзовыми и голубыми. Радуйтесь своих ярким волосам и наслаждайтесь собой разной после каждого мытья волос!

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, шикарная стрижка лонг боб начала свой путь со взлетами и падениями в 1909 году - ее подарил миру парикмахер Антуан де Пари, которого вдохновил образ Жанны д'Арк. В 2020 году лонг боб вернулся в моду.

окрашивание волос окрашивание волос дома синие волосы мода 2020 тренды
Сейчас вы просматриваете новость «Окрашивание волос в синий цвет - новый бьюти-тренд: как покрасить дома». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:50
Окрашивание волос в синий цвет - новый бьюти-тренд: как покрасить дома
20:49
Скончался мультипликатор легендарного Тома и Джерри
20:44
Люди или экономика: историк объяснил, чем жертвовать в борьбе с Ковид-19 Видео
20:14
Плевать на карантин: бесстрашные белорусы решили с размахом отметить 9 мая
19:56
Карантин в Украине продлят, но будет смягчение: подробности Видео
19:37
В Кабмине придумали новый вид наказания зэков - подробности
19:02
Усик ошарашил желанием пойти в политику и назвал главное условие Видео
18:58
Когда Ковид-19 ударит на полную и начнут раздавать деньги – доклад Зеленскому Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 20-04-2020 Видео
18:27
Россияне сходят с ума и устраивают "голодные бунты" Видео
18:18
Китай совершил мощный прорыв в борьбе с коронавирусом – что известно Видео
18:10
В моду из 19-го века вернулись большие женские рубашки: фото Фото
17:57
"Бабахнет снова": врач озвучила пугающий прогноз по коронавирусу
17:39
Разработчики Doom Eternal шокированы спидраном игры за 27 минут Видео
17:30
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля Видео
17:21
"Коронавирус не пройдет": в Рязани борются с Ковид-19 патриотическими клипами Видео
17:09
"Больше дождей и серьезное потепление": Украине насулили изменение погоды Видео
16:43
Сразу 69 бесплатных хоррор-игр стали доступны всем желающим
16:31
Перевал Дятлова: новые факты 2020 указали на нацистский чудо-шоколад
15:54
Путин будет последним главарем российской империи – экс-депутат Госдумы Видео
15:40
Чоппи боб и пикси – модные короткие стрижки для тонких волос 2020: фото Фото
15:32
Жуткий коронавирус "поселился" в водопроводной системе Парижа Видео
15:26
Из-за коронавируса журналистка засветила прелести голого мужа
15:16
Apple планирует показать осенью 2020 года очень маленький iPhone
14:57
Самый опасный момент: когда больной коронавирусом "сеет" заразу Видео
14:42
Call of Duty: Warzone хотят сделать ближе к Fortnite в плане событий
14:11
Первые масштабные игры для PlayStation 5 и Xbox Series X покажут раньше, чем ожидалось
14:08
Крым закрылся от России: курортников не хотят видеть на полуострове Видео
13:30
Синоптик предупредил о "погодных ударах": каким областям Украины напрячься Видео
13:25
Facebook запустил свое приложение для стриминга игр Facebook Gaming
13:23
Семь областей не отчитались о коронавирусе за Пасху - Минздрав Видео
12:50
"Два пика": экс-депутат Госдумы назвал условие краха России
12:15
"Пройдут дожди": Киеву пообещали почти +20 Видео
12:02
Жителей западной Украины напугали два землетрясения Видео
11:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: скрытые капканы и порванные отношения Видео
11:19
Российский ученый нашел "вакцину" от коронавируса Видео
10:41
В Украине можно запустить транспорт и метро - вирусолог Видео
10:24
Россия ударными темпами рвется в коронавирусные лидеры мнение
10:10
Сколько стоит лечение от коронавируса в Украине: названа сумма Видео
10:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 19-04-2020: спецвыпуск Видео
09:40
"Предательство и судьбоносная ошибка": кому в зеркальную дату грозят мощные удары
09:35
Коронавирус в Украине пошел на спад: уменьшилось количество зараженных за сутки Видео
09:00
Самая кровавая стрельба в истории Канады: что произошло, и кого подозревают
08:52
Злая уханьская зараза убила семейного врача в Одесской области Видео
08:33
Коррупция по-корейски и по-украински: почувствуйте разницу мнение
08:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 апреля: кипучий роман и сексуальные наслаждения Видео
08:09
Кто создал "корону": уханьский вирусолог получил "пощечину" от российского ученого Видео
06:52
Китайская ложь о коронавирусе вылазит наружу мнение
06:35
Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз
05:44
Новолуние в апреле: что можно и нужно делать
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять