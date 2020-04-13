В моду вернулась женская стрижка лоб из 1900-х: как подстричь дома - фото

Те женщины, которые не успели посетить парикмахера перед карантином, сегодня, когда смотрят на себя в зеркало, то и дело думают о том, что делать с волосами.

Так или иначе, любая стрижка отросла и потеряла форму, стала менее аккуратной и не такой привлекательной, как хотелось бы. Особенно ощущают тяжесть волос обладательницы коротких и средних волос.

Конечно, при помощи заколок и резинок можно волосы собрать в пучок, мальвинку или даже заплести косу. В принципе, ситуация, которая сложилась в обществе, может оправдать любую прическу и даже ее полное отсутствие. Каждый имеет право переживать этот сложный период жизни так, как считает нужным.

Можно набраться терпения и попытаться дождаться окончания карантина. Хорошо, если он закончится скоро, и вы не успеете забыть себя уверенной в себе, смелой и стильной. Дело в том, что обычно за месяц можно привыкнуть ко всему, и наш мозг потом уже спокойно реагирует на то, чего раньше допустить не мог.

А можно прекратить тешить себя иллюзиями, и научиться стричь свои волосы самостоятельно. В этом году это умение вам еще пригодится!

К примеру, начните со стрижки длинный боб. Это модная стрижка 2020, которая подходит абсолютно всем, отлично освежает и омолаживает лицо.

Шикарная стрижка лонг боб начала свой путь со взлетами и падениями в 1909 году - ее подарил миру парикмахер Антуан де Пари, которого вдохновил образ Жанны д'Арк. В 2020 году лонг боб вернулся в моду.

Главред подготовил пошаговую инструкцию, как сделать модную стрижку лонг боб самостоятельно, а в фотогалерее – свежие образцы стрижки для вдохновения.

Модная стрижка лоб – на что обратить внимание

Женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций стрижки знаменитой стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.

Длина волос в стрижке лонг боб варьируется в пределах нескольких сантиметров выше или ниже уровня ключиц.

Стрижка на средние волосы лоб идет всем, вне зависимости от комплекции, возраста и статуса.

Как сделать стрижку лоб в домашних условиях самостоятельно

Простая пошаговая инструкция

Шаг 1

Помойте волосы. Аккуратно расчешите их и сделайте пробор с той стороны, с которой нужно. Свяжите волосы в аккуратный тугой хвостик на затылке – по центру (не слишком высоко и не слишком низко). Волосы должны быть уложены в хвостике плотно.

Шаг 2

Возьмите еще одну резинку и свяжите волосы в том месте, где примерно должен быть срез. Учтите, что волосы поднимутся, поэтому можете для первого раза оставить небольшой запас.

Шаг 3

Обрежьте волосы прямо в хвостике в месте под нижней (второй) резинкой. Перед тем, как резать, посмотрите в зеркале, и оцените примерно, какой буде длина волос сзади.

Шаг 4

Снимите резинки. Ваши волосы теперь сзади короче, а ближе к лицу они удлиняются. В зависимости от структуры волос, срез мог получится тупым или более плавным.

Шаг 5

Если вы хотите более мягкую линию среза, то наклоните голову вниз. Расчешите волосы вниз и срежьте кончики, держа ножницы под углом 90 градусов. Это создаст более мягкую линию. Как вариант вы можете просто расчесать волосы, разделить их на две части, и каждую боковую часть подравнять. Делайте таким способом, который вам больше по душе.

Шаг 6

Нанесите на волосы пенку для укладки волос и красиво высушите их, вытягивая пряди. В идеале лучше верхнюю часть волос пока закрепить зажимом, и высушить нижнюю часть волос.

Все, привет, стрижка лонг боб своими руками!

А вас можно поздравить, теперь вы всегда можете привести свои средние волосы в порядок без посторонней помощи.

Читайте такжеЖенские стрижки 2020 - в моду вернулся французский боб в стиле 60-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка блант боб – это очень ровная, как под линейку, линия среза волос. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос на кончиках, и объем всей шевелюры. Блант боб подходит под любую форму лица, она выглядит очень стильно и обладает омолаживающим эффектом.