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В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 апреля 2020, 04:25

В моду опять вернулись гладкие волосы – это то, на что следует ориентироваться сегодня. Стрижка блант боб как никогда актуальна.

  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram
  • Стрижка блант-боб 2020 Instagram

Безусловно, карантин изменил нашу жизнь, ее ритм, и заставил нас смотреть на мир другими глазами. Мы внезапно начали понимать, какое на самом деле огромное значение у такого простого пожелания – будьте здоровы.

Мы неожиданно осознали, что можно строить планы, слушать тренинги по личностному росту, мыслить позитивно, ставить цели и мечтать, и…остановиться. Такое глобальное испытание для нас впервые.

Мода, кстати, тоже меняется. Да, в начале года мы говорили об определенных трендах, а в прошлом году известные дизайнеры показали нам, чем порадует мода 2020.

Но сегодня многое из этого всего уже не имеет значения – весенняя мода вместе с трендами растворилась, словно сахар в горячем чае: остался только сладкий вкус.

Такую же революцию переживают сегодня стрижки и прически. Разве имеет значение, что какая-то стрижка сегодня самая модная, если возможности ее сделать нет?

Вот пока мы с вами пытаемся выжить и решаем насущные вопросы, оказалось, что кудряшки "сдулись" - прически с кудрями, которым предрекали огромную популярность в 2020 году, скатываются с модного олимпа, как тяжелый камень на дно глубокой реки.

В моду опять вернулись гладкие волосы – это то, на что следует ориентироваться сегодня. Стрижка блант боб как никогда актуальна.

Конечно, мы понимаем, что эту стрижку вы сделаете после того, как карантин закончится.

Главред собрал самые свежие образцы стрижки блант боб в фотогалерею - посмотрите, это вам для вдохновения и настроения.

Модная стрижка блант боб – особенности и кому идет

Женская стрижка блант боб – это очень ровная, как под линейку, линия среза волос. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос на кончиках, и объем всей шевелюры.

Стрижка блант боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию. Длина – самая разная, какую хотите.

Кстати, блант боб, или как еще говорят - тупой боб - красиво сочетается с редкой прямой челкой.

Модная женская стрижка 2020 блант боб подходит под любую форму лица, она выглядит очень стильно и обладает омолаживающим эффектом.

Тупой боб не обращает внимание на возраст, поэтому стрижка из числа универсальных и для всех.

Эта стрижка – самое оптимальное и выигрышное решение для обладательниц тонких и редких волос, так как она легко добавляет объем.

Читайте такжеВ моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, популярную удлиненную челку на бок следует на время забыть – ее звездный час ушел, и все, что можно было – мы от нее уже взяли. На вершине модного олимпа соблазнительная челка на две стороны в стиле знаменитой французской актрисы, секс-символа и одной из главных красавиц 20 века Бриджит Бардо.

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