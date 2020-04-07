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В моду вернулась культовая французская челка из 60-х: как подстричь - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 апреля 2020, 06:02

Удлиненную челку на бок следует на время забыть – ее звездный час ушел, и все, что можно было – мы от нее уже взяли. В моде челка в стиле Бриджит Бардо.

  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram
  • Культовая французская челка Instagram

Красота требует не только жертв, но и таланта. Сегодня многие выбиты из колеи – поход к парикмахеру накрылся и непонятно, когда он вообще будет возможен. Учитывая размытые заявление инфекционистов, точных сроков завершения карантина из-за пандемии коронавируса нет.

Чтобы на карантине не погрузиться в депрессию, вызванную недовольством от прически, нужно взять все в свои руки и создать красоту самому. Конечно, мы ни в коем случае не призываем вас делать стрижку – она "потерпит". А вот подстричь челку – почему бы и нет?

Вы можете сделать челку, если до этого не поднималась рука, так как все время останавливали вопросы в голове: "а вдруг не подойдет, а что потом с ней делать". В общем, карантин – отличный повод немного изменить образ, освежить себя и попробовать что-то новое.

А если вы носите челку, и она отросла – тогда вы просто обязаны научиться ее стричь. Тем более, что вы могли пропустить в этой суматохе, что в челках произошла революция.

К слову,  популярную удлиненную челку на бок следует на время забыть – ее звездный час ушел, и все, что можно было – мы от нее уже взяли. На вершине модного олимпа соблазнительная челка на две стороны в стиле знаменитой французской актрисы, секс-символа и одной из главных красавиц 20 века Бриджит Бардо.

Главред подготовил несколько рекомендаций – как подстричь самую модную челку весна 2020 в домашних условиях. А в нашей фотогалерее – яркие варианты челки в стиле 60-х для вдохновения.

Как подстричь челку дома – пошаговая инструкция

Челка Бриджит Бардо, как правило, подходит для всех форм лица. Она может быть гладкой или текстурированной.

Суть этой знаменитой челки в том, что по центру волосы короче – на уровне ширины между глазами, и постепенно она расширяется и удлиняется. Именно поэтому ее еще называют челка-шторка. Кстати, эта челка визуально отлично стройнит.

Ниже – пошаговая инструкция, как подстричь французскую челку в стиле Бриджит Бардо в домашних условиях – но в зависимости от структуры волос и формы лица вполне допустимы эксперименты. Поэтому если сразу не получится, то не расстраивайтесь – и ваш вариант имеет право на жизнь.

Шаг 1

Важно помыть голову, высушить волосы и расчешите челку так, как обычно ее носите.

Шаг 2

Смочите волосы, и разделите их по центру. Если у вас раньше была челка, и ее толщина вас устраивает, тогда разделите именно свою челку. Если вы впервые стрижете челку, тогда обратите внимание на то, что чем глубже пробор, тем гуще получится челка.

Шаг 3

Отделите челку от основной шевелюры – вы должны четко выбрать волосы, остальную шевелюру зачешите назад.

Шаг 4

Выберите центральную часть челки – прядь на уровне между шириной глаз. Запомните, ни в коем случае нельзя резать по прямой линии.  Вы должны делать крошечные срезы в виде буквы V.

Шаг 5

После этого опять расчешите челку, но так, чтобы волосы падали естественно. Когда волосы высохнут, они поднимутся вверх, поэтому учтите и этот момент. С помощью острых ножниц, направленных под углом, обрежьте концы – но для начала обрежьте чуть длиннее, чем вы хотите на самом деле. В идеале ориентируйтесь на середину носа. В этом месте не нужно поддаваться искушению сделать ровный срез – вы должны создать мягкую челку. Стригите мелкими прядями и постепенно увидите, как челка приобретает форму.

Шаг 6

На этом этапе нужно плавно перейти от боковых прядей к центру челки. Ножницы должны быть на уровне примерно 45 градусов, и вот такими легкими движениями на одном уровне обрезаете края.

Шаг 7

Стряхните волосы так, чтобы они, естественно, выпали. Посушите их феном по направлению сверху вниз. После высыхания положите расческу под челку и вытащите ее так, чтобы она осталась посередине. Возьмите ножницы и легкими движениями подстригите волосы вертикально – это филировка, которая придаст концам текстуры.

Читайте такжеОкрашивание волос дома: названы самые большие заблужденияНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка бродячий боб, или как ее еще называют – чоппи боб - это очень эффектная стрижка родом из 1920-40-х годов. Ее главная особенность – это срез, который   проходит или на уровне ушей, или по линии подбородка. 

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