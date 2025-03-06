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Можно ли брать детей на кладбище: священник дал четкий окончательный ответ

Даяна Швец
6 марта 2025, 20:27обновлено 6 марта, 21:04
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Также священник объяснил, можно ли ребенку касаться могил.
Священник, кладбище
Священник ответил на важный вопрос / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото:
h
ttps://
www.instagram.com/ivanvereskun/

Главное:

  • Мы не имеем права лишать детей информации о смерти
  • Детям стоит с детства рассказывать обо всех сторонах жизни

В 2025 году 29 апреля - на вторую неделю после Пасхи, украинцы будут отмечать Проводы - день поминовения умерших близких. На вопрос, можно ли детям находиться на кладбище и прикасаться к могиле, ответил священник украинской православной церкви Иван Верескун.

Как пояснил священнослужитель, нет ни возрастных, ни каких-либо ограничений относительно пребывания детей на кладбище.

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"Конечно, можно находиться и, конечно, можно прикасаться, в этом нет ничего проблематичного или плохого. Потому что таким образом мы ребенку показываем правду нашей жизни, что люди умирают, что люди здесь временно и что место их захоронения, могила - это напоминание и нам о том, что наша жизнь временного характера и мы тоже когда-то умрем. Мы не имеем права лишать детей этой информации, скрывать от них смерть, скрывать от них то, что мы здесь временно, говорить о том, что мы никогда не умрем, мы всегда будем. Мы будем в духовном смысле, а в физическом мы имеем временное время на пребывание здесь на этой земле", - рассказал Иван Верескун у себя на странице в Инстаграм.

Даже наоборот, Иван Верескун считает правильным показывать ребенку, что существует другая сторона человеческой жизни и рассказывать, что жизнь не вечна.

"Когда мы детей берем с собой на кладбище, им показываем это место, переживаем трагические события нашей семьи, мы подчеркиваем то, что вот она настоящая жизнь. Да, она не простая. Да, она сложная, но мы ребенку даем правду. И в этой правде он формируется уже правильно. Полноценно. У него не будет такого ощущения, что он рос, формировался и чего-то не знал, чего-то не учитывал, чего-то ему не рассказали, хотя это самое важное. В Библии написано как: "Помни день смертный и ты не согрешишь". То есть мысль о временности нашей жизни, о быстротечности, о том, что наша жизнь стоит внимания, она дает нам возможность не проживать ее как можно как-нибудь, мы проживаем ее тогда полноценно, по-настоящему. Потому что мы ценим каждую свою минуту и важно, когда эта мысль вкладывается ребенку", - резюмировал священник.

Также другой священник ответил, можно ли вышивать в воскресенье.

Больше ответов священников:

Кто такой Иван Верескун?

Иван Верескун - священник Украинской православной церкви, который стал известным благодаря своей активной деятельности в социальных сетях, в частности в TikTok и YouTube.

Он служит в Кропивницком и известен тем, что активно использует социальные сети для общения с верующими, особенно с молодежью.

В своих видео он обсуждает различные темы, связанные с верой, моралью и духовностью и имеет большую аудиторию в социальных сетях, где делится своими мыслями и проповедями.

Также известно, что он закончил Почаевскую духовную семинарию.

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