Можно ли праздновать день рождения наперед: священник дал окончательный ответ

Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркивает, что верующим не следует обращать внимание на суеверия.

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Приметы запрещают отмечать день рождения заранее / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли праздновать день рождения раньше времени

Какие приметы запрещают праздновать именины заранее

День рождения - особый праздник почти для каждого. Удобно, когда празднование можно организовать на такую дату, которая подходит и для именинника, и для гостей. Но иногда случаются ситуации, когда празднование нужно перенести, например, на день раньше реальной даты рождения. Главред выяснил, можно ли праздновать именины наперед.

В украинском народе есть много примет, которые запрещают отмечать день рождения заранее. Одна из них утверждает, что празднование до реальной даты является вмешательством в судьбу.

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Согласно украинским поверьям, это может расстраивать высшие силы и вызывать неудачи.

Некоторые считают, что в этот особый день каждый человек получает определенный энергетический "подарок" от высших сил, который может быть потерян при праздновании раньше. Это может иметь негативное влияние на того, кто празднует день рождения.

Другая примета гласит о том, что переносить реальную дату именин опасно для жизни. Согласно поверью, каждый раз в свой день рождения во время празднования душа очищается от негатива, который накопился за год.

Тем временем священник Православной церкви Украины Алексей Филюк развеивает любые мифы и приметы, запрещающие отмечать день рождения заранее.

По его словам, праздновать именины на один-два дня раньше реальной даты рождения - можно.

Он подчеркнул, что отмечать день рождения можно и позже, если этого требуют обстоятельства. А все остальное - лишь суеверия и народные верования.

Можно ли праздновать день рождения заранее - смотрите видео:

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Что такое день рождения? День рождения - годовщина рождения, соответствует дате рождения человека.

Обычно день рождения празднуют как домашний праздник, с семьей и друзьями. Практикуется также и празднование этой даты с коллегами.

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

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