Поразит всех наповал: что подарить подруге на день рождения

День рождения - тот праздник, перед которым задумываешься, чем можно удивить подругу и варианты действительно есть.

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Что подарить подруге, у которой все есть / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Если день рождения вашего близкого человека на носу, а вы растеряны и не знаете, что подарить лучшей подруге, не стоит волноваться. Пользователи Quora поделились своими вариантами, что необычное подарить подруге на день рождения.

В первую очередь подарок должен зависеть от того, что любит ваша подруга. Если она увлекается спортом, вы можете приобрести баскетбольный мяч или теннисную ракетку. Если она любит готовить, вы можете приобрести набор специй или новую рукавицу. Есть так много возможностей, на самом деле это зависит только от того, что ваша подруга любит делать в свободное время.

"Если вы не уверены, что подарить своей подруге, купите ей подарочную карту в любимый ресторан или билеты на спектакль или концерт. Как правило, лучшим подарком является что-то, что позволит ей получить приятные впечатления от друзей или семьи. видео дня

Если для вас актуален вопрос, что можно подарить на ДР подруге недорого - хорошим вариантом будет испечь ей любимые вкусности, нарисовать картину, сплести бижутерию или сделать именной брелок.

Еще одним вариантом, как оригинально поздравить подругу с днем рождения является персонализированная открытка с сердечным сообщением - это простой, но значимый подарок, который показывает, что вы продумали его.

Чтобы подарок был необычный, но очень трепетный, можно создать микстейп или список воспроизведения песен, которые напоминают вам о вашей дружбе. В дополнение к этому составьте бокс ухода с любимыми средствами, вкусностями, парой удобных носков, или смешной чашкой.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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