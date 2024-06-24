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Что ни в коем случае нельзя дарить: топ-5 неудачных подарков

Анна Косик
24 июня 2024, 14:39
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Подарок это не только предмет внимания, но и, если верить народным поверьям, мощная энергия. Поэтому важно знать, какие подарки приносят неудачу.
Подарок, часы
Что категорически нельзя дарить / Коллаж: Главред, фото: flickr

Перед важными событиями всегда встает вопрос выбора удачного подарка. Кроме того, чтобы проявить внимание к человеку, важно и не напугать, или расстроить его. На канале "АЦЦ, А это интересно!" разобрали, что категорически нельзя дарить, в частности на День рождения.

Какие 5 вещей нельзя дарить на День рождения

Не слишком удачным подарком станут животные. Если человек получает в дар живое существо, это, согласно поверьям, может притянуть негативную энергию, а новый домашний любимец имеет шанс заболеть или убежать. Все же, если вы решились на такой подарок, то обязательно попросите у новоиспеченного владельца животного символический выкуп.

Жемчуг также не лучший подарок. Любые изделия из него считаются предвестником слез и печали. Бытует мнение, что владелец такого подарка будет лить слезы и грустить, пока не избавится от жемчуга.

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Если вы не хотите поссориться или вообще расстаться с близким вам человеком, тогда отбросьте идею часов, как подарка. Это касается в первую очередь влюбленных и женатых пар. Согласно приметам, "темные времена" для самых близких людей могут наступить тогда, когда стрелки часов остановятся.

Еще одним нежелательным подарком является посуда. Несмотря на то, что многие не придерживаются этого правила, наши предки считали недопустимым дарить друг другу тарелки, миски или другие столовые предметы. Считалось, что это может привести к безденежью. Поэтому впоследствии посуду начали дарить разве что с монетами внутри.

Последним наиболее нежелательным подарком считается нижнее белье и носки. Согласно поверью, такой подарок может закончиться горем для семьи - муж уйдет от жены и больше никогда не вернется домой.

Что нельзя дарить по правилам этикета

Если принимать во внимание не поверья, а этикет, то есть перечень из вещей, которые точно не стоит дарить близким или коллегам. Например, согласно правилам, хорошим подарком не может быть одежда. Все предметы одежды кроме галстуков, шарфов и платков считаются дурным тоном, особенно белье.

Неуместным считается и подарок в виде алкогольных напитков. Хотя многие любят приходить в гости с бутылкой, но на самом деле этикет предполагает, что это не лучший выбор.

С осторожностью надо дарить и шуточные подарки, особенно если это не очень близкий вам человек. Неудачным подарком это будет считаться и в сторону тех, кто старше вас возрастом или является вашим коллегой.

По правилам этикета не стоит дарить другим и парфюмерию и косметику. Даже если кажется, что вы знаете предпочтения близкого человека, вы все равно можете не угадать, какой запах или палетку больше он любит.

Что такое АЦЦ, А это интересно?

АЦЦ, А это интересно - украинский Youtube-канал, авторы которого рассказывают об интересных историях и создают познавательные видео о мире, истории, поверья и животных.

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