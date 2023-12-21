Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

Рождество и Новый год не за горами, и многие будут упаковывать подарки для близких. Блогер показала, как упаковать подарки, чтобы они выглядели опрятно.

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Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год - 3 необычных способа / Коллаж Галвред, фото: скриншот с видео

Многие люди ненавидят заворачивать рождественские подарки, потому что это может быть сложно, особенно если подарок имеет неудобную форму. К счастью, инфлюенсер TikTok Шантель Мила (Chantel Mila) поделилась некоторыми хитростями упаковки подарков, пишет Express.

Как обернуть подарок неудобной формы

Первый лайфхак - обернуть подарок неудобной формы, такой как мягкая игрушка, так, чтобы он выглядел как рождественская хлопушка.

В видео инфлюенсер вырезала оберточную бумагу по размеру и положила игрушку в середину. Затем она сложила каждую половину бумаги так, чтобы они встретились посередине, и закрепила их скотчем.

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Затем она вынула подарок и расплющила бумагу в прямоугольник, а затем снова сложила ее вдоль, чтобы получился тонкий прямоугольник.

Смотрите видео о том, как интересно завернуть подарки на Новый год и Рождество:

Затем Шантель сложила стороны внутрь примерно на пять сантиметров, а затем отрезала четыре угла, образовав прямоугольный треугольник.

В развернутом виде это выглядело как рождественский крекер, в середину которого можно было положить подарок. Затем влиятельный человек перевязал стороны лентой, чтобы создать эффект хлопушки, и подарок был готов.

Это также может сработать для чашек и свечей, так как иногда их очень трудно обернуть.

Как обернуть круглый подарок

Шантель также поделилась лучшим способом обернуть круглые подарки, такие как свечи или диффузоры, которые иногда могут иметь избыток бумаги, что делает их неряшливыми.

Для начала отмерьте необходимое количество бумаги, а затем разрежьте каждую длинную сторону на полоски примерно по два-три сантиметра.

Затем поместите подарок на бумагу и закрепите его скотчем, прежде чем сложить каждую полоску, которую вы только что вырезали, вокруг нижней и верхней части подарка.

Все полоски должны доходить до середины верхней и нижней части подарка, и для их закрепления понадобится лишь небольшое количество скотча.

Тиктокер рекомендует завершить подарок бантом для дополнительного прикосновения.

Как обернуть подарок неправильной формы

Для этого лайфхака девушка продемонстрировала, как обернуть кепку неудобной формы и размера.

Для начала отмерьте бумагу по размеру подарка и скрепите ее посередине скотчем. Затем сложите основание вверх и слегка разверните бумагу, чтобы получился ромб.

Сложите боковые стороны внутрь перед верхней и нижней частью, затем закрепите все стороны скотчем, чтобы сформировать плоское дно.

Поместите подарок внутрь и заклейте верхнюю часть, и у вас получится отличный аккуратный подарочный пакет из оберточной бумаги.

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